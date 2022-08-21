Гороскоп на 21 августа: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – вещие сны, Козерогам – враги

Овен

Начало дня потребует от Овнов осторожности и рассудительности. Не спешите принимать решения, нужно взвесить все за и против. Может показаться, что окружающие настроены против вас, однако вскоре они смогут убедиться в вашей правоте. Не стоит взваливать слишком многое на свои плечи, расходуйте силы грамотно. Конец дня обещает приятные встречи и новые знакомства.

Телец

В этот день Тельцам может захотеться всего и сразу. Однако прогресс будет медленным и вам нужно запастись терпением, чтобы не наделать ошибок. Четкий план поможет вам не сбиться с намеченного пути. В отношениях с близкими именно вам придется искать то решение, которое поможет избежать серьезных разногласий.

Близнецы

Творческий подход к решению проблем поможет Близнецам достичь максимальных результатов. Амбициозные представители знака смогут подняться по карьерной лестнице. Важную роль в этом будет играть умение налаживать коммуникацию с людьми. Благоприятными будут поездки, особенно со своей второй половинкой.

Рак

В этот день Ракам нужно довести до конца дела, которые откладывались в долгий ящик. Вы полны сил и энергии и справляетесь не только со своими обязанностями, но и успеваете помогать другим. Обсуждая финансовые вопросы, не стоит спешить с решениями. Появится шанс договориться о выгодном сотрудничестве или найти дополнительный источник доходов. Не исключены неожиданные подарки и приятные знаки внимания.

Лев