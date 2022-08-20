Маргарита Терехова одна из самых узнаваемых советских актрис. Она была настоящей красавицей с тонкими выразительными чертами лица и гривой рыжих волос. Зрители помнят ее невероятную Миледи из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», пишет eg.ru.
Седая, вся в морщинах, но улыбается: дочь показала фото прикованной к постели Маргариты Тереховой
В середине нулевых талантливейшая актриса столкнулась с неизлечимым заболеванием. С каждым годом самочувствие Маргариты Борисовны ухудшалось. В итоге дочь звезды Анна была вынуждена сделать заявление, сообщив поклонникам, что у Тереховой диагностировали болезнь Альцгемейра.
Анна рассказывала, что звезда советского кино страдает от провалов в памяти. Из всех близких людей Маргарита Борисовна узнает разве что младшую внучку Веру. Актриса прикована к постели. Последний раз на людях Терехова появилась в 2012 году. В компании дочери она пришла на фестиваль «Московская Премьера».
По случаю приближающегося праздника Анна даже опубликовала редкое фото артистки. На снимке Терехова уже в возрасте, седину актрисы едва скрывает краска для волос, лицо в морщинах, но обворожительная улыбка такая же, как в молодости.