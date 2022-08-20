Седая, вся в морщинах, но улыбается: дочь показала фото прикованной к постели Маргариты Тереховой

В середине нулевых талантливейшая актриса столкнулась с неизлечимым заболеванием. С каждым годом самочувствие Маргариты Борисовны ухудшалось. В итоге дочь звезды Анна была вынуждена сделать заявление, сообщив поклонникам, что у Тереховой диагностировали болезнь Альцгемейра.

Анна рассказывала, что звезда советского кино страдает от провалов в памяти. Из всех близких людей Маргарита Борисовна узнает разве что младшую внучку Веру. Актриса прикована к постели. Последний раз на людях Терехова появилась в 2012 году. В компании дочери она пришла на фестиваль «Московская Премьера».

25 августа актрисе исполнится 80 лет. В честь юбилея Анна организовала серию мероприятий. 20 августа в кинотеатре «Иллюзион» представят редкие малоизвестные фильмы с участием Тереховой. В сам день рождения пройдет юбилейный вечер. О разных гранях таланта и творческой индивидуальности Маргариты Тереховой в теплой семейной обстановке в пространстве сцены «Под крышей» расскажут друзья и коллеги актрисы.