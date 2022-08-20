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Седая, вся в морщинах, но улыбается: дочь показала фото прикованной к постели Маргариты Тереховой

Limon.ee
Седая, вся в морщинах, но улыбается: дочь показала фото прикованной к постели Маргариты Тереховой
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Маргарита Терехова в 2010 году
Маргарита Терехова в 2010 году Фото: Krasilnikov Stanislav

Маргарита Терехова одна из самых узнаваемых советских актрис. Она была настоящей красавицей с тонкими выразительными чертами лица и гривой рыжих волос. Зрители помнят ее невероятную Миледи из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», пишет eg.ru.

В середине нулевых талантливейшая актриса столкнулась с неизлечимым заболеванием. С каждым годом самочувствие Маргариты Борисовны ухудшалось. В итоге дочь звезды Анна была вынуждена сделать заявление, сообщив поклонникам, что у Тереховой диагностировали болезнь Альцгемейра.

Анна рассказывала, что звезда советского кино страдает от провалов в памяти. Из всех близких людей Маргарита Борисовна узнает разве что младшую внучку Веру. Актриса прикована к постели. Последний раз на людях Терехова появилась в 2012 году. В компании дочери она пришла на фестиваль «Московская Премьера».

25 августа актрисе исполнится 80 лет. В честь юбилея Анна организовала серию мероприятий. 20 августа в кинотеатре «Иллюзион» представят редкие малоизвестные фильмы с участием Тереховой. В сам день рождения пройдет юбилейный вечер. О разных гранях таланта и творческой индивидуальности Маргариты Тереховой в теплой семейной обстановке в пространстве сцены «Под крышей» расскажут друзья и коллеги актрисы.

По случаю приближающегося праздника Анна даже опубликовала редкое фото артистки. На снимке Терехова уже в возрасте, седину актрисы едва скрывает краска для волос, лицо в морщинах, но обворожительная улыбка такая же, как в молодости.

 
 
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