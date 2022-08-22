80 дней в подвале ужасов: как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила

День похищения

28 мая 1996 года 12-летняя Сабина Дарденн отправилась в школу на зеленом велосипеде, который ей подарил крестный. Дорога до школы занимала примерно 10 минут. Обычно бельгийка на середине пути встречалась с подругой и ее младшим братом и доезжала до школы вместе с ними. Однако в тот день ее никто не ждал, и она продолжила путь в одиночестве. На улице было подозрительно тихо: ни собак, ни машин, ни спешащих на работу людей. Все изменилось, когда перед ней неожиданно возник ржавый фургон.

Внезапно дверь автомобиля открылась, из него появился неизвестный мужчина и схватил Сабину. Затем он закрыл ей рот и глаза и завернул в грязный плед. Похититель несколько раз пытался заставить девочку проглотить какие-то таблетки, но она начинала кричать. Сабина пыталась узнать, как зовут мужчину и что ему от нее нужно, но он не отвечал.

Похититель предупредил, что, если она не выпьет таблетки добровольно, он все равно заставит ее это сделать. Тогда Сабина положила их в рот и запила кока-колой.