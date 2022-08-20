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Смотрите, где президент Эстонии Алар Карис выгулял крутую рубашку, подаренную Владимиром Зеленским

Limon.ee
Смотрите, где президент Эстонии Алар Карис выгулял крутую рубашку, подаренную Владимиром Зеленским
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Алар Карис с участниками акции
Алар Карис с участниками акции Фото: личный архив

Президент Алар Карис опубликовал у себя на странчике фотографии с мероприятия, где добровольцы плели маскирвочные сети для украинской армии.

Мы привыкли видеть нашего президента в строгих костюмах, но он пришел на мероприятие, где делали маскировочные сетки для украинских солдат, в рубашке свобдного покроя и камуфляжного цвета.

«Вместе с сотрудниками канцелярии я внес свой вклад и плел защитные сетки для украинских солдат, - пишет президент на страничке в Фейсбуке. - С помощью сообщества группы Aitan Kaitsta в социальных сетях с марта было сплетено более 9 000 квадратных метров таких сеток. Сети плели как жители Эстонии, так и украинцы, живущие в Эстонии. Свой вклад внесли также иностранные студенты, проживающие в Эстонии, и иностранные послы со своими семьями. Я надел рубашку, которую получил в подарок от президента Владимира Зеленского во время визита в Украину. Мы будем продолжать всячески поддерживать Украину».

На рубашке красуется гордая и известная всему миру надпись «Русский военный корабль, иди на х**».

Фото: личный архив
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