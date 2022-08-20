Премьер-министр Финляндии Санна Марин вчера неожиданно созвала пресс-конференцию, на которой отчиталась о видеоскандале. Премьер-министр сообщила, что у нее не было похмелья и что она смогла успешно выполнять свои обязанности позже, пишет Elu24.
Санна Марин на срочной пресс-конференции: у меня не было похмелья и я никогда не употребляла наркотики
Пресс-конференция прошла в летней резиденции премьер-министра в Хельсинки и была созвана очень неожиданно. Несмотря на короткий срок, многочисленные журналисты собрались, чтобы послушать премьер-министра. Казалось, что Санна Марин чувствует себя некомфортно.
В начале встречи Марин пообещала ответить на все вопросы. Пресс-конференция началась с темы наркотиков. Марин рассказала, что в последнее время ходят слухи, что она употребляет наркотики. «Сегодня я прошла тест на наркотики», – сказала Марин, подтвердив, что, насколько ей известно, он никогда не была на вечеринках, где употребляют наркотики. Она также никогда не употребляла наркотики сама, даже в молодости. «Я никогда не употреблял наркотики. Единственное место, где я видела курение каннабиса, – это за границей», – призналась премьер. Однако она решила пройти тест, чтобы показать, что ей нечего скрывать. Результат теста должен быть известен через неделю.
Вечеринки не мешают управлению страной
Многих финнов беспокоит тот факт, что премьер-министр любит вечеринки. Посещение премьером ночных клубов заставляет людей сомневаться в безопасности страны. Обеспечена ли безопасность и нет ли риска того, что премьер-министр не сможет выполнять свои обязанности, если будет употреблять алкоголь на вечеринке? Марин ответила, что у нее всегда снаружи охрана и что вечеринки не мешают ей делать свою работу, потому что у нее нет похмелья. «Каждое утро я просыпалась в 9 часов. Даже летом, во время отпуска, и у меня не было ни одного похмелья. Я употребляю алкоголь только на вечеринках», – сказала Марин на пресс-конференции.
Премьер-министр не ответила на вопрос о том, продолжит ли она участвовать в вечеринках с теми же людьми. Марин не знает, кто слил видео в открытый доступ. Она знала, что видео снимают на вечеринке, но полагала, что никто их не опубликует.
Когда Марин спросили, готова ли она отказаться от вечеринок, она ответила, что пока нет, потому что лето еще продолжается и летом появляется больше свободного времени. «Даже у премьер-министра есть выходные», – сказала Марин. «Раньше не было требования к премьер-министру, что если у него выходной, он должен назначить заместителя».
Журналист спросил, вышла ли Марин из клуба в 5 часов утра к машине на своих ногах или ее пришлось тащить, на что Марин ответила, что сама сел в такси. «Я не доползла и не дотащилась до дома», – сказала Марин. «Я была в очень хорошей форме, когда проснулась. У меня не было похмелья. Танцы, пение, употребление алкоголя, объятия с друзьями в таком случае неуместны?»
Поцелуя не было, мы просто шептались
Несколько других известных людей, таких как финский музыкант Олави Уусивирта, также были на вечеринке с премьер-министром. Журналист спросил, целовал ли Уусивирта ее в шею. Премьер-министр ответила: «Он что-то прошептал мне на ухо, а не поцеловал в шею».
Вопрос о поцелуе возник на основании гуляющего в Сети видеоролика с той же вечеринки, на котором можно увидеть танцующих Марин и Уусивирта. Марин замужем, но мужа на вечеринке не было.
Способна ли премьер-министр принимать решения?
Главная забота финнов заключается в том, сможет ли премьер-министр, являющийся главой национальной обороны, сосредоточиться на своей работе и принимать решения, если она будет посещать вечеринки. Критика в адрес премьера заключается в том, что раньше она была серьезным левым политиком, а теперь фотографирует платья и вечеринки. Готова ли она оперативно управлять страной?
Санна Марин утверждает, что находится в очень хорошей форме и может успешно выполнять свои обязанности. Вечеринки – это просто способ расслабиться. «Конечно, я была пьяна, но похмелья у меня не было», – сказала Марин на пресс-конференции.