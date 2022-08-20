Санна Марин на срочной пресс-конференции: у меня не было похмелья и я никогда не употребляла наркотики

Премьер-министр не ответила на вопрос о том, продолжит ли она участвовать в вечеринках с теми же людьми. Марин не знает, кто слил видео в открытый доступ. Она знала, что видео снимают на вечеринке, но полагала, что никто их не опубликует.

Когда Марин спросили, готова ли она отказаться от вечеринок, она ответила, что пока нет, потому что лето еще продолжается и летом появляется больше свободного времени. «Даже у премьер-министра есть выходные», – сказала Марин. «Раньше не было требования к премьер-министру, что если у него выходной, он должен назначить заместителя».

Журналист спросил, вышла ли Марин из клуба в 5 часов утра к машине на своих ногах или ее пришлось тащить, на что Марин ответила, что сама сел в такси. «Я не доползла и не дотащилась до дома», – сказала Марин. «Я была в очень хорошей форме, когда проснулась. У меня не было похмелья. Танцы, пение, употребление алкоголя, объятия с друзьями в таком случае неуместны?»

Поцелуя не было, мы просто шептались

Несколько других известных людей, таких как финский музыкант Олави Уусивирта, также были на вечеринке с премьер-министром. Журналист спросил, целовал ли Уусивирта ее в шею. Премьер-министр ответила: «Он что-то прошептал мне на ухо, а не поцеловал в шею».

Вопрос о поцелуе возник на основании гуляющего в Сети видеоролика с той же вечеринки, на котором можно увидеть танцующих Марин и Уусивирта. Марин замужем, но мужа на вечеринке не было.

Санна Марин на вечеринке. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Способна ли премьер-министр принимать решения?

Главная забота финнов заключается в том, сможет ли премьер-министр, являющийся главой национальной обороны, сосредоточиться на своей работе и принимать решения, если она будет посещать вечеринки. Критика в адрес премьера заключается в том, что раньше она была серьезным левым политиком, а теперь фотографирует платья и вечеринки. Готова ли она оперативно управлять страной?