В этом году Kumu REIV, проходивший в третий раз, отклонился от морозного Севера к жаркому Югу и пошел по тропам современной, но загадочной музыкальной культуры Марокко. Музыка, современный танец и исполнительское искусство были представлены публике в сотрудничестве эстонских и марокканских артистов, пишет Elu24.
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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Как будто параллельная Вселенная: в художественном музее прошла вечеринка Kumu REIV 2022
Как будто параллельная Вселенная: в художественном музее прошла вечеринка Kumu REIV 2022
Kumu REIV, международное художественно-музыкальное мероприятие, проходящее в Художественном музее Kumu, состоялось 19 августа в третий раз и объединило музыкантов, исполнителей и художников из разных стран. Темой этого года стала арабская культура, которую марокканские и эстонские артисты представили посредством современных танцевальных и музыкальных представлений.