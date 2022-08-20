ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Как будто параллельная Вселенная: в художественном музее прошла вечеринка Kumu REIV 2022

В этом году Kumu REIV, проходивший в третий раз, отклонился от морозного Севера к жаркому Югу и пошел по тропам современной, но загадочной музыкальной культуры Марокко. Музыка, современный танец и исполнительское искусство были представлены публике в сотрудничестве эстонских и марокканских артистов, пишет Elu24.