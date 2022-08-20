«Бесплатный вход и алкоголь для всех!» Молодые люди обещают закатить самую крутую вечеринку в Эстонии

Недавно в Instagram появился загадочный аккаунт @biggest_party_of_estonia (самая крупная вечеринка в Эстонии), в котором не оказалось много информации о мероприятии. Однако обещание самой большой вечеринки в стране стало казаться более реальным, когда молодые люди, выступавшие организаторами, стали освещать приготовления.

Хотя вечеринки часто организуются для получения прибыли, это мероприятие отличается от большинства тем, что организаторы не гонятся за деньгами, а просто хотят предложить молодежи Эстонии опыт американской домашней вечеринки.

Организаторы вечеринки с покупками. Фото: Kuvatõmmis Instagramist / @biggest_party_of_estonia

Гостям обещают бесплатный вход и огромное количество алкоголя, но желающим также разрешено приносить свои напитки. Вечеринка пройдет в современном замке, который находится в 20 минутах езды от Таллинна. Название замка не разглашается.

«Мероприятие будет круче, чем вы можете себе представить», – говорят организаторы Эмиль Шаррье и Аксель Квантик. «Будет соревнование по бирпонгу, фейерверк, профессиональный ди-джей, неограниченный бесплатный алкоголь и даже поединок по борьбе, который мы организуем посреди вечеринки».