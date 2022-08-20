Вилочная диета: как этот хитрый способ поможет похудеть быстро и без суровых запретов

Вилочную диету когда-то придумал Иван Гаврилов — француз, но явно с русскими корнями. Образования диетолога он не имел, но как-то сам дошел до гениальной мысли, что похудеть можно даже при соблюдении всего одного правила, причем совсем не строгого.

Вилочная диета не подразумевает сильного ограничения по калориям и кардинальной сменой рациона. Завтракать и обедать ты вообще можешь, как привыкла, а вот на ужин есть только то, что можешь легко набрать на вилку. К таким продуктам относятся практически все овощи, бобовые, рыба и даже наши любимые макароны.

Сыры, колбасы, мясо запрещены, потому что их нужно резать. В черном списке также паштеты и масло, которые намазываются, соусы и то, что обычно едят руками: ягоды, сладости, фрукты, яйца, выпечка и хлеб. Супы, крупы и все то, что поглощается ложкой, во время вечернего приема пищи тоже исключены.

Оторваться на «запрещенке» можно за завтраком и обедом. Первый прием пищи лучше делать максимально сытным: разрешены каши, блюда из яиц, сыры и выпечка. В обед же можно насладиться наваристым супом, мясом, крупами, овощами и даже позволить себе десерт.

Однако это вовсе не значит, что до ужина ты можешь есть все, что только пожелаешь и в невероятном количестве. Питание все равно должно быть правильным, сбалансированным и умеренным, иначе никакая вилка постройнеть тебе не поможет. При соблюдении же этих элементарных правил французская диета дает отличные результаты: это было доказано и экспертными группами, и сторонниками хитрой методики, среди которых в основном европейцы.