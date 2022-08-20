У этой французской диеты есть только одно строгое правило. И да, тебе не придется отказываться даже от любимой пасты. Звучит как мечта, не так ли? Теперь давай разбираться в тонкостях, пишет thevoicemag.ru.
Вилочная диета: как этот хитрый способ поможет похудеть быстро и без суровых запретов
Вилочную диету когда-то придумал Иван Гаврилов — француз, но явно с русскими корнями. Образования диетолога он не имел, но как-то сам дошел до гениальной мысли, что похудеть можно даже при соблюдении всего одного правила, причем совсем не строгого.
Вилочная диета не подразумевает сильного ограничения по калориям и кардинальной сменой рациона. Завтракать и обедать ты вообще можешь, как привыкла, а вот на ужин есть только то, что можешь легко набрать на вилку. К таким продуктам относятся практически все овощи, бобовые, рыба и даже наши любимые макароны.
Оторваться на «запрещенке» можно за завтраком и обедом. Первый прием пищи лучше делать максимально сытным: разрешены каши, блюда из яиц, сыры и выпечка. В обед же можно насладиться наваристым супом, мясом, крупами, овощами и даже позволить себе десерт.