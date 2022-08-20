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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, какое колоритное общество собралось на премьере эстонского боевика

Трийн Роос Константин Седнев Limon.ee
Смотри, какое колоритное общество собралось на премьере эстонского боевика
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Премьера фильма «Двойное турбо» близнецов Ромета и Рауля Эско в Coca-Cola Plaza.
Премьера фильма «Двойное турбо» близнецов Ромета и Рауля Эско в Coca-Cola Plaza. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В пятницу вечером в Coca-Cola Plaza состоялась премьера боевика «Двойное турбо». Смотри в галерее, кто ходил смотреть фильм.

19 августа в 19:00 в Coca Cola Plaza состоялась премьера фильма «Двойное турбо», эстонского «Форсажа». Авторы фильма – братья-близнецы Ромет и Рауль Эско, выросшие на американских боевиках и всегда мечтавшие снять эпичный боевик.

Братья Рауль и Ромет, авторы фильма, на год уезжают из Эстонии, чтобы совершенствоваться в Лондонской киношколе.

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