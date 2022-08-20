В пятницу вечером в Coca-Cola Plaza состоялась премьера боевика «Двойное турбо». Смотри в галерее, кто ходил смотреть фильм.
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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, какое колоритное общество собралось на премьере эстонского боевика
Смотри, какое колоритное общество собралось на премьере эстонского боевика
19 августа в 19:00 в Coca Cola Plaza состоялась премьера фильма «Двойное турбо», эстонского «Форсажа». Авторы фильма – братья-близнецы Ромет и Рауль Эско, выросшие на американских боевиках и всегда мечтавшие снять эпичный боевик.