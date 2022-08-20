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Зачем кузина убитой в июле в Старом городе транс-женщины ямайского происхождения прилетела в Таллинн?

Ketlin Kruse Limon.ee
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Зачем кузина убитой в июле в Старом городе транс-женщины ямайского происхождения прилетела в Таллинн?
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В квартире этого дома убили Сабрину
В квартире этого дома убили Сабрину Фото: Erakogu

Кузина убитой в июле в Старом городе Таллинна ямайки Сабрины прилетела в Эстонию, чтобы зажечь поминальную свечу. «Это самое малое, что я могу сделать», - сказала она Elu24.

9 июля тело 37-летней уроженки Ямайки Сабрины Хьюстон было найдено в съемной квартире в Старом городе Таллинна. Кузина Сабрины Ариэль, которая родилась на Карибах, но живет в Нидерландах, в тот же вечер написала душераздирающее сообщение в Facebook.

«Привет всем! С тяжелым сердцем сообщаю вам, что в субботу, 9 июля, моя двоюродная сестра Сабрина Хьюстон была найдена мертвой с огнестрельным ранением в квартире в Таллинне. Эту информацию мне подтвердила эстонская полиция», - написала Ариэль Фриман Хоуплезз.

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