УЗНАЛИ СЕБЯ? ⟩ Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказывает, как переживают жару разные знаки Зодиака

Рак прежде всего займется поисками тени и выберет именно тот предмет, который обеспечит тень на несколько часов. Для этого Рак определит положение Солнца и его движение по небосклону. Подождет прохожего и, схватив его за рукав, расскажет очень грустную историю о том, как сильно страдает от жары его милая бабушка буквально в одном квартале отсюда и кроме этого замечательного прохожего, никто не может ее спасти от солнечного удара.

Лев или Львица присмотрит симпатичного человека противоположного пола с бейсболкой или шляпой на голове, устремит на него свой выразительный, притягивающий, сияющий взор. Бросит несколько словно случайных фраз, сделает комплимент по поводу шляпы и посетует, что у него такой никогда не было, и он (она) не знает, идет ли ему такой фасон. Слово за слово, и вот Лев со своим новым спутником или спутницей пьет холодное пиво у него (у нее) на террасе.