Оказывается, жара влияет по-разному на представителей зодиакального круга. Кто переносит климатический апокалипсис спокойно, а кому мерещатся снежки под палящим солнце – знает эстонский астролог Ольга Потемкина.
УЗНАЛИ СЕБЯ? ⟩ Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказывает, как переживают жару разные знаки Зодиака
Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказывает, как переживают жару разные знаки Зодиака
Принято думать, что огненные знаки – Овен, Лев и Стрелец – лучше других должны переносить жару. Близко к ним знаки Земли – Телец, Дева и Козерог. Им помогает переносить высокие температуры их меланхоличный характер и «низкая теплопроводность». Хуже всего знакам воздуха – Близнецам, Весам и Водолеям. Высокие температуры перевозбуждают и расширяют, люди Воздуха страдают от духоты, иболее других подвержены тепловому удару. Знаки Воды – Рак, Скорпион и Рыбы – «нагреваются» быстрее земных знаков и медленнее остывают. При недостаточном употреблении воды страдают от обезвоживания.
Если нет укрытия, а под рукой панамки и бутылки с минеральной водой, то Овен начнет сооружать укрытие из первых попавшихся материалов. В ход пойдут фанерки, проволочки, пакетики, лавочки, если они только не прикручены к асфальту. Воду он будет готов добыть в честном (или не очень) состязании, отвоевав любым путем свои несколько глотков живительной влаги у первого встречного с бутылкой воды в руке.
Телец трансформирует свою одежду так, чтобы защитить от зноя наиболее уязвимые части тела. Запросто превратит футболку в плащ или джинсы в зонтик. Постучит в ближайшую дверь, а когда ему откроют, предложит хозяину соблазнительную цену за емкость с водой. Если повезет, то переждет жару в тенечке у гостеприимного незнакомца.
Близнец найдет место, где находятся люди. Лучше всего человек пять-шесть. Прислушается к их беседе. Затем с видом знатока включится в разговор, «поведает секретные элементы» затронутой темы. Переключит внимание на себя и предложит пересидеть в удобном месте, где нет жары и можно что-нибудь выпить.
Рак прежде всего займется поисками тени и выберет именно тот предмет, который обеспечит тень на несколько часов. Для этого Рак определит положение Солнца и его движение по небосклону. Подождет прохожего и, схватив его за рукав, расскажет очень грустную историю о том, как сильно страдает от жары его милая бабушка буквально в одном квартале отсюда и кроме этого замечательного прохожего, никто не может ее спасти от солнечного удара.
Лев или Львица присмотрит симпатичного человека противоположного пола с бейсболкой или шляпой на голове, устремит на него свой выразительный, притягивающий, сияющий взор. Бросит несколько словно случайных фраз, сделает комплимент по поводу шляпы и посетует, что у него такой никогда не было, и он (она) не знает, идет ли ему такой фасон. Слово за слово, и вот Лев со своим новым спутником или спутницей пьет холодное пиво у него (у нее) на террасе.
Дева точно знает, из каких листьев или стеблей можно сплести венок и даже целую шапочку. Сделает она это быстро, аккуратно и красиво. Найдя самое раскидистое дерево, Дева устроится возле него, не забыв найти что-нибудь, чтобы постелить на землю. Не сидеть же в платьице на голой траве! Напишет объявление: «Пикник с незнакомкой», и, будьте уверены, что через пятнадцать минут под деревом соберется веселая компания с бутербродами, лимонадом и, может быть, чем-то покрепче.
Представитель знака Весов найдет человека, который так же, как и он, страдает от жары без панамки и питья. Убедит его в том, что вместе они справятся с задачей поиска укрытия и влаги гораздо лучше и быстрее. Расскажет ему, как это следует сделать, и отправит для выполнения задания. Ему останется лишь дождаться своего гонца со всем ему необходимым.
Скорпион, невзирая на нормы и правила, снимет с себя одежду. Практически всю. Может, плавочки оставит. Найдет ближайший фонтан или бочку с дождевой водой и погрузит себя в водоем. На замечания окружающих либо не отреагирует, либо притворится умирающим и будет жалобным голосом просить: «Воды..воды..»
Стрелец найдет группу скучающих людей и предложит им состязание на шляпу и литр минералки. Скорее всего, это будет что-то вроде «кто дальше прыгнет», «кто попадет слюной в тот камень» или «кто может свернуть язык трубочкой». Если проигравший захочет отыграться, наш герой, схватив добычу, стремительно скроется за ближайшим поворотом.
Козерог пойдет в супермаркет и купит себе то, чего ему не хватает. Вот только жалко, что остальные знаки не видят ближайшего магазина.
Водолей определит розу ветров и найдет место, где дует ветер. Наблюдая за прохожими и точно вычисляя тех, кто уже готов сдаться жаре на милость, Водолей пригласит их к себе в компанию. Вместе они соорудят парочку вееров из подручных материалов и, обмахивая друг друга, создадут некоммерческое предприятие «Опахало».
Рыбы вспомнят все «жалостливые песенки» из своего детского репертуара, напишут объявление «я не пил два дня» и дадут великолепный концерт дворового фольклора, вставляя между куплетами рекомендации по медитации и пользе ритритов.
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