ПРИШЕЛЬЦЫ ГДЕ-ТО РЯДОМ ⟩ Над Эстонией пролетал НЛО: сотни людей наблюдали за ним

Одним из очевидцев был Яан Реммель, директор Таллиннского музея естественной истории. Он рассказал на радио: «Вчера вечером мы с детьми катались на лыжах недалеко от города Васкьяла (17 км от Таллинна), уже было темно. Вдруг дети указали на небо: папа, посмотри, что там наверху!. Я поднял голову и увидел, что со стороны Таллиннского аэропорта, должно быть, взлетел реактивный самолет и оставил перед собой включенный прожектор. С севера приближалась очень яркая точка. Но когда она приблизилась, показалось, что это явно не самолет. Потому что у объекта был светящийся хвост. Можно было отчетливо видеть дым, клубящийся за ним. И когда объект встал самой близкой к нам точке, я увидел, что в этой темной массе виднелись освещенные окна или слабые точки света. Объект летел уверенно и более или менее параллельно земле. Визуально, но я могу ошибаться, на высоте меньше километра. И нам показалось, что объект совершил небольшой поворот, и, если раньше он шел с севера на юг, то теперь повернул на восток. Мы не смогли объяснить этот феномен. Сначала мы подумали, что это какое-то естественное природное явление. Однако, когда он объект пролетал над нами, было видно, что это пилотируемый аппарат. Мы решили, что это ракета, првда скорость была слишком маленькой для ракеты».