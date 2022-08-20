ПРИШЕЛЬЦЫ ГДЕ-ТО РЯДОМ ⟩ Над Эстонией пролетал НЛО: сотни людей наблюдали за ним

Все факты и домыслы, связанные с НЛО, волнуют наши умы. Некоторые материалы, в которых приводились слова очевидцев, видевших непонятные объекты в небе, публиковались и в советское время. Громкой стала история об НЛО в небе над Эстонией в феврале 1976 года. Эта статья поступила в редакцию naine.postimees.ee от эстонского уфолога, псевдоним которого Йолле Фардо, и мы частично публикуем ее здесь.
Что видели в небе над Эстонией в феврале 1976 года? Был ли это естественный или искусственный неизвестный объект? В любом случае, эту тайну можно рассматривать как некое символическое явление.
Как это было
Прекрасной зимней ночью 11 февраля многие жители Эстонии наблюдали яркий объект, двигавшийся по небу. Вечером следующего дня эстонское радио «Пяэвакаяс» опубликовало первые данные о наблюдениях.
Одним из очевидцев был Яан Реммель, директор Таллиннского музея естественной истории. Он рассказал на радио: «Вчера вечером мы с детьми катались на лыжах недалеко от города Васкьяла (17 км от Таллинна), уже было темно. Вдруг дети указали на небо: папа, посмотри, что там наверху!. Я поднял голову и увидел, что со стороны Таллиннского аэропорта, должно быть, взлетел реактивный самолет и оставил перед собой включенный прожектор. С севера приближалась очень яркая точка. Но когда она приблизилась, показалось, что это явно не самолет. Потому что у объекта был светящийся хвост. Можно было отчетливо видеть дым, клубящийся за ним. И когда объект встал самой близкой к нам точке, я увидел, что в этой темной массе виднелись освещенные окна или слабые точки света. Объект летел уверенно и более или менее параллельно земле. Визуально, но я могу ошибаться, на высоте меньше километра. И нам показалось, что объект совершил небольшой поворот, и, если раньше он шел с севера на юг, то теперь повернул на восток. Мы не смогли объяснить этот феномен. Сначала мы подумали, что это какое-то естественное природное явление. Однако, когда он объект пролетал над нами, было видно, что это пилотируемый аппарат. Мы решили, что это ракета, првда скорость была слишком маленькой для ракеты».
Яан Реммель видел неопознанный летающий объект или НЛО в 18.55, видели его другие люди. Александр Тоома в тот вечер находился близ станции Таллинн-Нымме: «Объект летел приблизительно между станциями Нымме и Рахумяэ со стороны зданий Таллиннского Политехнического института. Высоту полета можно считать равной 1-1,5 км. Время суток 18.55 плюс-минус 2 минуты. Крыльев не видел, так как были сумерки, но тело было похоже на самолет или дирижабль. Сзади из двух выхлопных труб в хвосте выходил огненный пульсирующий поток… Впереди потоков пламени начинался ряд освещенных окон, я принял их за иллюминаторы пассажирского самолета. Свет в окнах не пульсировал, а если и да, то очень мало, отражая снопы лучей выхлопных труб. Впереди тела, примерно 0,25 всей длины, была темная коническая часть, в которой не было окон…»
Легализации исследований «тарелок» в Эстонии помогли не массовые наблюдения НЛО, а старая добрая природа. 11 февраля 1976 года над всем северо-западом СССР, в том числе над Эстонией, люди увидели пролет грандиозного болида. Непривычные к небесным зрелищам люди подумали, что это было что-то необычное.
В Нымме за грандиозным явлением следил Халлисте: «11 февраля 1976 года, вечером, чуть раньше 19 часов, я заметил, когда катался на лыжах, тело, медленно летящее приблизительно с северо-востока и двигавшееся на юго-запад. Тело было в моем поле зрения около 3-4 минут. Внимание привлекло необычное свечение вокруг конечной части тела. Бросался в глаза правильный ряд источников света на боку этого тела. Присмотревшись пристальнее, я заметил, что свечение исходило от тянувшихся назад тонких снопов параллельных лучей света (числом около 20), которые, дробясь в облаках газа или пара или тумана вокруг тела, казались яркими голубыми искрами. Источники излучения снопов света были не видны. Такая же картина, но гораздо в более слабой степени, наблюдалась и вокруг передней части тела. Свет ряда огней на боку тела был желтоватый – сами источники квадратными. Корпус летящего тела имел бронзово-коричневый тон.
Корпус тела был очень слабо освещен, поэтому от фона небосвода отличался по тону света. Газы вокруг задней части тела клубились медленно двигавшимися извивами. Так как тело имело сигарообразную форму, несущих плоскостей я не мог обнаружить, то я решил, что имею дело с дирижаблем. Это подтвердила и малая скорость тела. Удивляла только малогабаритность тела по сравнению с размерами светильников, принимаемых за окна. По моему мнению, принять это явление за болид нельзя – слишком много признаков технического происхождения тела…»
Много очевидцев
Тыравераская обсерватория обратилась к очевидцам столь красочного явления по радио, телевидению и через популярные газеты на русском и эстонском языках, включая программку местного телевидения. И астрономы собрали сотни писем, которые позднее помогли воссоздать истинную картину происходящего.
«Балтийский болид», как его назвали астрономы, увидели и над Ленинградом. Два дня спустя в одной из газет появилась заметка журналиста Савина: «Около 19 часов 11 февраля тысячи ленинградцев были свидетелями редкого зрелища: по затемненному небу города медленно в направлении с северо-запада на юго-восток проплыло большое метеорное тело. Объятое пламенем и сопровождаемое светлым облаком, оно на короткое время озарило вечерний небосвод. Во время полета отчетливо были видны многочисленные снопы искр, и был слышен шипящий звук. 10-12 секунд, и небесный пришелец скрылся из виду…»
Как и в Эстонии, здесь тоже нашлись люди, «увидевшие» технические детали в пролете болида, но… это оказался не НЛО! Михкель Йыэвеер и Теофилус Тынниссон из Тыравераской обсерватории провели детальный анализ явления: «Уже одна география писем – огненный шар видели во всех районах Эстонии – говорит о том, что мы имеем дело с телом, двигавшимся высоко над Землей. Пусть „горящий самолет" казался жителям Таллинна, Тарту, Хийумаа всего на расстоянии нескольких километров, он вообще не пролетал через нашу республику, так как все наблюдатели в Эстонии видели его пролетевшим мимо них со стороны северо-востока… От Ленинграда огненный шар был виден на юго-западе… Отсюда заключаем, что в зените тело двигалось где-то между Ленинградом и Нарвой, но ближе к Нарве. Взгляд на карту показывает, что путь огненного шара проходил приблизительно на 200 км к северо-востоку от линии Таллинн-Тарту… По данным комитета геофизики при Президиуме Академии наук СССР, огненный шар пролетел с северо-запада на юго-восток через Старую Руссу и Марево Новгородской области по азимуту 146 градусов. Огненный шар погас южнее Селижарова Калининской области, где остатки летевшего тела могли достичь Земли».
Финские информационные агентства также сообщили, что вечером 11 февраля в небе была замечена «летающая тарелка», которую многие наблюдатели приняли за космический корабль. Судя по траектории полета, «гость» должен был разбиться где-то в Финском заливе. Эстонские энтузиасты НЛО попросили финских исследователей прислать свои данные, но, к сожалению, эта просьба осталась без ответа. Таким образом, даже сегодня мы не можем сказать ничего определенного о траектории и поведении объекта на территории Финляндии.
Самолет или НЛО?
Расследование этого дела выявило множество загадочных фактов, поэтому история оказалась очень поучительной и полезной загадкой для эстонских уфологов. Странным было то, что некоторые наблюдатели видели объект даже в 18.30 (Эльвира Немару в Таллинне, Малле Саарелайд в Вильянди). Форма объекта также описывалась по-разному, как и его цвет. В некоторых случаях даже утверждалось, что объект маневрирует, меняет траекторию полета. Большинство наблюдателей видели объект в 18.50-18.55, а школьница Кати Трейер и ее одноклассники видели непонятный объект в виде большого красного шара в небе в этот день уже в 7 утра. Может, НЛО было несколько? Или школьники ошиблись во времени? Странные явления наблюдались также поздно вечером и спустя несколько дней.
Говорили, что объект был ярко-желтого цвета, размером в половину полной луны, а его фрагменты отделялись и летели самостоятельно. Другие также описывали искры, исходящие от объекта во всех направлениях. У многих сложилось впечатление, что объект напоминает горящий самолет, который через некоторое время полностью распадется.
Этот уфологический казус привел к неожиданным результатам: люди запомнили адреса, по которым можно сообщать об увиденных ими загадочных явлениях в небе. В Тыравераскую обсерваторию и другие научные учреждения начали поступать десятки и сотни писем о настоящих НЛО. Всего собрано 130 письменных свидетельств.
С тех пор в Эстонии время от времени видели загадочные объекты, в некоторых случаях напоминающие НЛО. Например, в Тарту был замечен классический серебристый летательный аппарат в форме диска, причем даже в светлое время суток.
В любом случае, серия необычных случаев в феврале 1976 года доставила немало головной боли эстонским исследователям НЛО, послужив своего рода экзаменом и проверкой на готовность к научному расследованию, а также особым тестом на объективную истину. Некоторые вещи уже прояснились в этой истории, но остается еще много загадок, которые, возможно, решит время. Что же все-таки пролетело над Эстонией 11 февраля? Каково значение этого таинственного знака-события? Пока мы не знаем.