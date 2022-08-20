«Она же икона!» - говорит рэпер Юрис об Ану Саагим. Именно ее именем он назвал новый сингл, пишет Elu24.
СЛУШАЕМ! ⟩ Песня об Ану Саагим? Эстонский певец выпустил сингл про светскую львицу
Песня об Ану Саагим? Эстонский певец выпустил сингл про светскую львицу
Эстонский рэпер Юрис, который стал полуфиналистом конкурса Eesti Laul с песней Plaksuta, представил публике новый сингл Saagim.
Это четвертый сингл, выпущенный в этом году. Песня Saagim была записана еще в 2020 году, но, по словам исполнителя, он ждал подходящего момента, чтобы выставить клип на всеобщее обзрение. И этот день наступил.
Почему песня называется Saagim? Юрис объясняет, что, когда он начал писать припев к песне, первое имя, пришедшее ему в голову, было Ану Саагим. «Я не знаю других настолько знаковых людей в Эстонии, поэтому я начал строить песню вокруг темы Ану Саагим», - признается Юрис.
Слушаем!