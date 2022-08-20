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СЛУШАЕМ! ⟩ Песня об Ану Саагим? Эстонский певец выпустил сингл про светскую львицу

Elu24 Limon.ee
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Песня об Ану Саагим? Эстонский певец выпустил сингл про светскую львицу
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Юрис на конкурсе Eesti Laul
Юрис на конкурсе Eesti Laul Фото: Sander Ilvest

«Она же икона!» - говорит рэпер Юрис об Ану Саагим. Именно ее именем он назвал новый сингл, пишет Elu24.

Эстонский рэпер Юрис, который стал полуфиналистом конкурса Eesti Laul с песней Plaksuta, представил публике новый сингл Saagim.

Это четвертый сингл, выпущенный в этом году. Песня Saagim была записана еще в 2020 году, но, по словам исполнителя, он ждал подходящего момента, чтобы выставить клип на всеобщее обзрение. И этот день наступил.

Почему песня называется Saagim? Юрис объясняет, что, когда он начал писать припев к песне, первое имя, пришедшее ему в голову, было Ану Саагим. «Я не знаю других настолько знаковых людей в Эстонии, поэтому я начал строить песню вокруг темы Ану Саагим», - признается Юрис.

Слушаем!

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