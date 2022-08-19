Внучка королевы Елизаветы II устроилась работать помощником кассира

Я никогда не думал, что когда-либо увижу внучку королевы, работающую в садовом центре.

Она очень скромная и милая девушка, вежливая и внимательная к клиентам. Кажется, она любит эту работу.

Персонал обожает ее. Не каждый день покупаешь бегонии у члена королевской семьи,