Спасение от зноя: что посмотреть в кинотеатрах Таллинна в жаркие праздничные выходные

Мы собрали выбрали самые интересные фильмы, которые уже в эти праздничные выходные можно будет посмотреть в кинотеатрах Apollo kino и Cinamon в Таллинне.

Поскольку в данный момент всё еще выходит не так много фильмов, как это было до пандемии, в обеих сетях кинотеатров сеансов не так уж много, а выбор картин совсем невелик. Поэтому мы выбрали фильмы, которые показывают и там, и там.

«Аптекарь Мельхиор. Призрак»

Триллер

Во втором фильме средневекового детектива ночной сторож напуган страшным призраком – трагически затонувшей дочерью богатого купца. Утром в высокой башне убит охранник и еще несколько человек погибают в результате подозрительных несчастных случаев.

Пути Мельхиора, расследующего эти события, пересекаются как с блудницей и священником, так и с художником-иностранцем и безумным еретиком. Подсказки приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают опасную тайну, преданную забвению.

Тем временем Мельхиора мучает загадка, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку…

Трилогия „Аптекарь Мельхиор" основана на романе «Аптекарь Мельхиор», известном бестселлере. Сценаристы Индрек Харгла, Эльмо Нюганен и Олле Мирме переплели в сценарии второго фильма трилогии линии персонажей и события, известные из книги "Аптекарь Мельхиор и Призрак колодца", с совершенно новыми и захватывающими поворотами, созданными для фильма.

«Топ Ган: Мэверик»

Боевик