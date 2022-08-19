Аномальная жара накрыла Эстонию в середине августа, а к концу недели многие уже не выносят такого зноя и ищут варианты, где бы от него скрыться. Предлагаем вам отличный вариант – кинотеатр!
Спасение от зноя: что посмотреть в кинотеатрах Таллинна в жаркие праздничные выходные
Мы собрали выбрали самые интересные фильмы, которые уже в эти праздничные выходные можно будет посмотреть в кинотеатрах Apollo kino и Cinamon в Таллинне.
Поскольку в данный момент всё еще выходит не так много фильмов, как это было до пандемии, в обеих сетях кинотеатров сеансов не так уж много, а выбор картин совсем невелик. Поэтому мы выбрали фильмы, которые показывают и там, и там.
«Аптекарь Мельхиор. Призрак»
Триллер
Во втором фильме средневекового детектива ночной сторож напуган страшным призраком – трагически затонувшей дочерью богатого купца. Утром в высокой башне убит охранник и еще несколько человек погибают в результате подозрительных несчастных случаев.
Пути Мельхиора, расследующего эти события, пересекаются как с блудницей и священником, так и с художником-иностранцем и безумным еретиком. Подсказки приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают опасную тайну, преданную забвению.
Тем временем Мельхиора мучает загадка, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку…
Трилогия „Аптекарь Мельхиор" основана на романе «Аптекарь Мельхиор», известном бестселлере. Сценаристы Индрек Харгла, Эльмо Нюганен и Олле Мирме переплели в сценарии второго фильма трилогии линии персонажей и события, известные из книги "Аптекарь Мельхиор и Призрак колодца", с совершенно новыми и захватывающими поворотами, созданными для фильма.
«Топ Ган: Мэверик»
Боевик
Пит Митчелл по прозвищу Мэверик более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу.
«Быстрее пули»
Боевик
В фильме «Быстрее пули» Брэд Питт играет Божью Коровку, незадачливого убийцу, решившего спокойно выполнить свою работу после того, как слишком много предыдущих дел пошло наперекосяк. Но у судьбы на него иные планы. Для осуществления последнего поручения Божья Коровка садится на борт сверхскоростного поезда и сталкивается там с наемными убийцами со всего света, имеющими связанные, но противоречащие друг другу задания. Конец пути является лишь началом в этой безумной и захватывающей поездке через современную Японию, снятой режиссером фильма «Дедпул 2» Дэвидом Литчем.
«Нет»
Ужасы
Облако непонятного происхождения сильно портит жизнь владельцам небольшого ранчо.
«Гулливер возвращается»
Анимация
Путешественнику и искателю приключений Гулливеру предлагают вернуться в Лилипутию, город, который он ранее спас от вражеского флота соседнего Блефуску. Прибыв на место, он находит лишь негодование, панику и безнадежную толпу, так как король лилипутов заставил свой народ поверить, что легендарный Гигант Гулливер возвращается. Вместо этого они обнаруживают обычного человека, в то время как весь город готовился и строил жилье, чтобы принять великана. Разочарованный король приказывает казнить Гулливера. Тем временем непобедимая армада Блефуску стоит у ворот города и снова угрожает.