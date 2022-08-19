СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! ⟩ Томатная вечеринка: в Таллиннском ботаническом саду проходит выставка помидоров

Томат – одна из наиболее популярных культур среди садоводов. Французы прозвали помидор «яблоком любви», а из плодов этого растения, родной которого является Южная Америка, можно приготовить бесчисленное количество различных блюд.

Растения помидора растут во многих садах и все чаще их выращивают также на балконах и подоконниках. В мире выведено около десяти тысяч сортов помидора, а плоды этого растения бывают самой разной формы и размера. Последнее достижение селекционеров – компактные растения, дающие крупные плоды. Разным бывает и вкусовой спектр помидоров – от сладкого до кислого, разной степени пряности. Помимо одноцветных помидоров бывают также двуцветные (полосатые и пятнистые), красные, оранжевые, желтые, розовые, практически черные и белые. В Эстонии также выведены многочисленные сорта помидоров со вкусными плодами, а отличительной чертой наших сортов является то, что плодоносить они начинают раньше.

Экскурсии начинаются в Саду чувств, а лекция состоится в учебном классе Пальмового дома.

Выставка пройдет в конференц-зале Пальмового дома. Во всех мероприятиях можно принять участие по входному билету.

Будут представлены помидоры и сладкие перцы из коллекции латвийского энтузиаста Валдиса Пулиньша, садоводческого хозяйства Сааре-Тырвааугу и с хутора Кутсику. Помимо помидоров можно будет увидеть также широкий ассортимент сортов винограда из хозяйства Сааре-Тырвааугу. Можно будет приобрести семена помидоров из латвийской коллекции.

Саженцы и семена на месте можно оплатить только наличными.

Томатный праздник Фото: Tallinna botaanikaaed

20 августа

12:00 Лекция «История селекции компактных сортов томатов и их выращивание» (Харри Поом из садоводческого хозяйства Сааре-Тырвааугу)

12:00 Экскурсия по Саду чувств на русском языке (Мария Струкова)

13:00 Экскурсия по Саду чувств на эстонском языке (Тийа Яанус)

21 августа

12:00 Экскурсия по Саду чувств на русском языке (Мария Струкова)