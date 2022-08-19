Семья купила антикварные чемоданы и обнаружила в них расчлененные тела

В Новой Зеландии на аукционе по продаже заброшенных вещей в складских помещениях семья приобрела несколько чемоданов, в которых впоследствии обнаружила человеческие останки. Сейчас полиция пытается идентифицировать личность убитого и расчлененного человека.

Детали

В Новой Зеландии компания, сдающая в аренду складские помещения, организовала аукцион по продаже содержания складских контейнеров, которыми давно не пользуются. Такие аукционы проводятся регулярно в разных странах мира.

По правилам торгов, покупатели могут провести лишь поверхностный осмотр вещей, которые хранятся в заброшенных контейнерах и не могут затрагивать их или открывать коробки и чемоданы. Участники таких аукционов скупают содержимое контейнеров, надеясь найти там что-нибудь ценное и впоследствии продать подороже.

Так, в Новой Зеландии семья приобрела прицеп с товарами, включая чемоданы, у местной складской компании. Рассматривая содержание купленных вещей дома, они обнаружили в чемоданах человеческие останки.

Несколько соседей семьи также сообщили об "отвратительном запахе", который исходил из дома до прибытия полиции. Один из соседей, бывший работник крематория, рассказал, что узнал запах человеческих останков сразу.