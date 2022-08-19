В редакцию поступило письмо от возмущенного читателя, которого разбудили коммунальные службы.
Письмо возмущенного читателя: они в своем уме? Отбойные молотки в спальном районе в 2 ночи это, по-вашему, нормально?
«Уважаемая редакция!
Сегодня ночью я столкнулся с вопиющей наглостью! На улице стоит неимоверная жара, дома душно, поэтому люди вынуждены открывать все окна, чтобы хоть как-то облегчить свою судьбу. Разгар ночи, все спят, и тут с улицы начинает доноситься жуткий долбеж, по-другому это не назовешь! Звуки такой мощи раздавались по всей улице, что рузбудили всех домочатцев, и судя по свету в окнах соседних домов – еще пол района. Спать с открытыми окнами было невыносимо, да даже через закрытые окна было слышно всё так, как будто в соседней комнате орудует отбойный молоток, а не на другой стороне улицы.
Да, да! Дорожные службы решили в 1:30 ночи отремонтировать дорогу на Laagna tee!!! Они в своем уме? Чинить дорогу в спальном районе в 2 ночи! Это по-вашему ок?
Сами посмотрите видео и всё поймете!»
Мы запросили комментарий у Таллиннской городской управы. Ожидаем ответа.