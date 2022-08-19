Смотрите, какие стильные гости пришли на вечер музыки и красоты в салон Nanoasia

«Красота внешняя не бывает без красоты внутренней. Поэтому мы считаем, что нашей миссией является не только представление чистой и безопасной косметики, но также и предоставление возможностей отдохнуть душой, узнать для себя что -то новое, вдохновиться. Чем больше мы предлагаем тем и встреч, где человек может обратиться к себе и своей душе, тем светлее будет мир вокруг нас», - уверена представитель брендов Оксана Эрради.