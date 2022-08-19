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Смотрите, какие стильные гости пришли на вечер музыки и красоты в салон Nanoasia

Limon.ee
Смотрите, какие стильные гости пришли на вечер музыки и красоты в салон Nanoasia
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13 августа в Таллинне прошло очень интересное и необычное мероприятие - Вечер музыки и красоты «Женщина как вдохновение».

Вечер проходил в представительстве Bellapierre Cosmetics, Nanoasia и Athos, фирме, которая давно известна в сфере красоты, здоровья и культуры.

«Красота внешняя не бывает без красоты внутренней. Поэтому мы считаем, что нашей миссией является не только представление чистой и безопасной косметики, но также и предоставление возможностей отдохнуть душой, узнать для себя что -то новое, вдохновиться. Чем больше мы предлагаем тем и встреч, где человек может обратиться к себе и своей душе, тем светлее будет мир вокруг нас», - уверена представитель брендов Оксана Эрради.

В этот раз гостьей вечера стали певица, музыкальный критик, переводчик – Хеле-Май Пообус. Она поделилась с пришедшими на мероприятие увлекательными историями о женщинах, повлиявших на творчество великих композиторов, рассказала о том, на создание каких бессмертных музыкальных шедевров вдохновляли их женщины.

Вечер посетил и известный эстонский актер театра и кино Александр Ивашкевич. В прошлом году в представительстве Nanoasia и Bellapierre с большим успехом прошел его мастер-класс по фотографии. Александр большой поклонник и знаток музыки. По его словам, такие мероприятия очень редки в культурной жизни Эстонии и достойны внимания. Хеле-Май Пообус является и продюсером альбома Александра Ивашкевича, вышедшего в свет весной этого года.

Гости вечера наслаждались музыкой, шампанским и клубникой, и многим повезло - они выиграли ценные призы от Nanoasia, Bellapierre и Athos. Это был действительно красивый вечер с очень теплой атмосферой.

В новом сезоне нас ждут новые встречи красоты и искусства!

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