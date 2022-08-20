Настя Каменских вернулась в Украину и рассказала, чем занималась пять месяцев за границей

Артистка впервые с начала войны дала интервью на ТВ после возвращения в Украину.

Настя Каменских посетила студию «Сніданку з 1+1» и поделилась эмоциями после того, как ступила на родную землю. По словам исполнительницы, в первую очередь она поехала к маме, которая уже долгое время находится в Украине. А потом поехала в их дом с Потапом, где все еще осталось с Нового года:

«Совершенно по-другому пахнет своя земля, и, конечно, и целовала и припадала. Я поехала к своей маме, она долгое время уже здесь. Потом в свой дом, там еще все с нового года осталось», – сказала Настя.

Звезда поделилась, что уже слышала в Украине сирены, однако раньше она слышала тревогу на концерте в Литве:

«Я слышала их не впервые. Потому что когда я была в Литве, я впервые услышала на благотворительном концерте и там включили ее прямо на весь зал, это очень страшно», – поделилась Каменских.

За пять месяцев, которые Настя находилась за границей, она с благотворительными концертами объездила полмира – артистка была и в Испании, и в Чехии, и в США, и в Израиле. За это время Каменских собрала 75 миллионов гривен для помощи украинцам и продолжает собирать, пишет TCH.