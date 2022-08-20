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Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, кого ждут сложности до конца августа 2022

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, кого ждут сложности до конца августа 2022
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Сложности. Иллюстративное фото
Сложности. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Самые дружелюбные из низ попадут под влияние звезд, пишет Topnews.

В августе представители трех знаков Зодиака ждут изменения в судьбе.

Российский астролог Тамара Глоба считает, что перемены затронут самых общительных представителей круга, которые привыкли к вниманию большого числа людей и дружескому общению.

Настоящим испытанием для материального благосостояния Близнецов станут проблемы со здоровьем, без чего они не смогут выполнять прежний объем работы.

Потери будут преследовать их после взлетов, отчего нервная система представителей знака станет неустойчивой. Близнецы могут замкнуться в себе и отвернутся от привычного круга общения. Им и их близким главное запастись терпением, тогда осень наступит спокойно.

Чувствительные Раки также не смогут пережить трудности без личных потерь. Близкие внезапно перестанут понимать их, однако доход может возрасти, но они, будучи в расстроенных чувствах, заметят это не сразу. Оценят “цыплят” они только по осени, когда жизнь понемногу вернется в нормальное русло.

Третьими неудачниками августа станут Весы. Их проблемы, которые начнутся от давления со стороны половин и закончатся работодателями, испортят Весам весь август. Слухи, сплетни и прочие неприятности приведут к отпуску за свой счет, который они возьмут в сентябре. А потом с новыми силами возьмутся за устройство жизни.

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