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Этот простой лайфхак поможет добавить волосам прикорневой объем

Limon.ee
Этот простой лайфхак поможет добавить волосам прикорневой объем
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Волосы. Иллюстративное фото
Волосы. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Для тех, кто каждый раз, делая укладку, не знает, что еще предпринять, чтобы пряди смотрелись объемнее, нашли рабочий лайфхак. Стилист по волосам Эмма Чен в своем блоге постоянно использует один и тот же трюк, чтобы приподнять волосы и придать им текстуру, а мы рассказываем, как его повторить, пишет peopletalk.ru.

Технику, которую она практикует, можно легко повторить самостоятельно. «Ключ к желанному объему и текстуре заключается в создании различных форм на волосах», — рассказывает Эмма. Во-первых, не забывай крутить локоны в разных направлениях с помощью плойки — от лица и наборот. Такая техника визуально добавит густоты и объема волосам. А когда дело дойдет до прядей, обрамляющих лицо, используй трюк под названием «щепотка». Его суть в том, чтобы соединить вместе две пряди волос по разным сторонам лица у пробора и сбрызнуть их текстурирующим спреем. Это добавит прядям дополнительный прикорневой объем. Кроме того, это простой способ немного освежитб укладку, будучи не дома.

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