Этот простой лайфхак поможет добавить волосам прикорневой объем

Технику, которую она практикует, можно легко повторить самостоятельно. «Ключ к желанному объему и текстуре заключается в создании различных форм на волосах», — рассказывает Эмма. Во-первых, не забывай крутить локоны в разных направлениях с помощью плойки — от лица и наборот. Такая техника визуально добавит густоты и объема волосам. А когда дело дойдет до прядей, обрамляющих лицо, используй трюк под названием «щепотка». Его суть в том, чтобы соединить вместе две пряди волос по разным сторонам лица у пробора и сбрызнуть их текстурирующим спреем. Это добавит прядям дополнительный прикорневой объем. Кроме того, это простой способ немного освежитб укладку, будучи не дома.