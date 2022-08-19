ДО СЛЕЗ! ⟩ Бездомный пес пришел на свадьбу и остался с молодоженами навсегда

Так молодая пара из Бразилии, Дуглас Виейра Роберт и Тамирис Музини встретили пёселя, который покорил их сердца навечно. Он ждал их возле входа в храм, куда они приехали венчаться. Собравшиеся гости стали свидетелями того, как барбос виляя хвостом, что есть мочи, кинулся на встречу приехавшему авто, из которого показались счастливые молодожены.

Невеста, словно королева, попробовала пройти мимо милого хвостатого, сохраняя достоинство и картинную улыбку для вспышек фотокамер и будущего свадебного альбома. Но не тут-то было: «Эге-гей, ребята, я здесь! Я пришел за обнимашками», – мог бы мультяшный голос озвучить действия виляющего задом барбоса.

Собака подбежала к молодожёнам, не скрывая радостного восторга и восхищения этой красивой парой. «Конечно, давай обниматься!», – подумал жених и расплылся в улыбке, когда собака начала к нему ластиться и ставить передние лапы на новенький свадебный пиджак. Затем очередь дошла и до невесты. Сердце барышни растаяло от объятий и зубастой улыбки мохнато-хвостатого гостя. Получились замечательные фото счастливой пары и их будущего питомца.

Пес все время, пока шло венчание, находился во дворе церкви и больше не пытался вмешаться. Он все это время проспал на коврике снаружи. Выйдя из церкви, муж и жена увидели, что мохнатый никуда не ушел, а ждал их. В этот самый момент мужчина понял, что хочет забрать пёселя домой.

Но впереди было торжество, свадебное путешествие, и молодожены уехали из цекрви, но приветливый добродушный пёс не выходил из головы молодого мужа. Вскоре пара начала искать его. Они подключили знакомых, бросили клич в соцсетях. В итоге пес был найден. Он обитал возле одной из кофеен.