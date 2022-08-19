Эстонская красотка, телезвезда и блогер Мэрилин Нау, живущая в США, принимает участие в популярном еженедельном шоу. Мэрилин хотела бы знакомить американских зрителей с творениями эстонских дизайнеров. Она опубликовала в Инстаграме пост, который можно назвать "Алло, мы ищем таланты!" Красотка призывает откликнуться мастеров и материц кройки и шитья, обещая им поистине мировую славу.
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО ⟩ Хотите прославиться в США? Живущая в Калифорнии эстонская звезда соцсетей предлагает нашим дизайнерам протекцию в амеркианском телешоу
Хотите прославиться в США? Живущая в Калифорнии эстонская звезда соцсетей предлагает нашим дизайнерам протекцию в амеркианском телешоу
«Я ищу всех эстонских дизайнеров, которые хотят, чтобы их творения были показаны в американском телешоу. Да, конечно, у меня много красивой одежды, но поскольку я представляю Эстонию, то у меня есть возможность показать все лучшее, что есть в Эстонии, шести миллионам зрителям за выпуск, а это сделает классную рекламу нашей стране. Я не прошу за это денег, я даю шанс талантливым и тем, у кого, возможно, раньше такого шанса не было. Напишите мне, и я обязательно посмотрю ваши работы. Также, пожалуйста, отметьте этих людей/бренды, чтобы они тоже видели ваши сообщения.
Ели кто-то знает кого-то, кто очень хорош в стайлинге, но еще не получил шанса блеснуть, напишите их имена в комментариях.
Имена всех, кто внесет свой вклад в этот проект, будут опубликованы!
Я знаю, что меня спросят о нарядах (так принято в США), поэтому вместо того, чтобы сказать "мое платье бренда Versace", я скажу, что на мне платье такого-то эстонского дизайнера". Делитесь этим постом, чтобы как можно больше людей увидело мое предложение. Я хочу, чтобы в США знали, что в Эстонии живет много талантливых людей!» - призывает Нау.
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