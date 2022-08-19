НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО ⟩ Хотите прославиться в США? Живущая в Калифорнии эстонская звезда соцсетей предлагает нашим дизайнерам протекцию в амеркианском телешоу

«Я ищу всех эстонских дизайнеров, которые хотят, чтобы их творения были показаны в американском телешоу. Да, конечно, у меня много красивой одежды, но поскольку я представляю Эстонию, то у меня есть возможность показать все лучшее, что есть в Эстонии, шести миллионам зрителям за выпуск, а это сделает классную рекламу нашей стране. Я не прошу за это денег, я даю шанс талантливым и тем, у кого, возможно, раньше такого шанса не было. Напишите мне, и я обязательно посмотрю ваши работы. Также, пожалуйста, отметьте этих людей/бренды, чтобы они тоже видели ваши сообщения.