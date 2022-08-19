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ДОРОГО И БОГАТО! ⟩ Вся в золотом: возлюбленная Мартина Репинского вышла на пляж в восхитительном бикини, блеск которого слепит глаза

Limon.ee
Вся в золотом: возлюбленная Мартина Репинского вышла на пляж в восхитительном бикини, блеск которого слепит глаза
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Екатерина Васильева и Мартин Репинский
Екатерина Васильева и Мартин Репинский Фото: facebook.com

Подруга жизни политика и таксиста Мартина Репинского Екатерина Васильева опубликовала в Инстаграме чудесный снимок. Женщина гуляет по пляжу Виймси в золотом купальнике.

У Екатерины отличная фигура, длинные ноги, и она часто публикует фотографии, позволяющие любоваться ее привелкательной внешностью и аппетитными формами. 

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