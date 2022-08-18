Новая американская адаптация станет уже не первой попыткой освежить эту хорошо всем знакомую историю, пишет glavred.info.
СМОТРИМ ТРЕЙЛЕР! ⟩ В прокат выходит новый вариант «Иронии судьбы, или С легким паром!»
В 2007 году режиссер Тимур Бекмамбетов выпустил в российский прокат сиквел оригинального фильма, картину «Ирония судьбы. Продолжение» с Сергеем Безруковым и Константином Хабенским. Однако фильм, который попытался продолжить сюжет, по сути, и не нуждающийся в продолжении, публика приняла не очень хорошо.
О чем будет американская «Ирония судьбы»?
Американская адаптация советской классики получила название About Fate (в дословном переводе - «О Судьбе»), а для проката в России название было заменено на «Ирония судьбы в Голливуде».
Проект начали разрабатывать еще в 2021 году. Автором идеи выступил российский режиссер Марюс Вайсберг. По словам Марюса, к созданию ремейка его подтолкнуло желание познакомить с жемчужиной советского кино весь мир: «Я долгие годы работал над этим проектом, пока наконец благодаря моим партнерам у нас получилось создать очень душевное и веселое кино».
Вайсберг действительно долго искал спонсоров для ремейка, в итоге за разработку решила взяться кинокомпания MGM. Съемки проходили зимой 2021 года в Бостоне. Весь процесс занял всего месяц, однако работу приходилось проводить в тяжелейших условиях пандемии с соблюдением всех строгих санитарных правил.
Сюжет «Иронии судьбы в Голливуде» будет ожидаемо сильно отличаться от оригинала. Главными героями истории станут Марго и Гриффин. Они живут в разных городах, никогда не встречались и у них обоих уже есть пара. Гриффин собирается сделать своей девушке предложение в канун Нового года, но он все еще находится в больших сомнениях, сможет ли он провести с ней всю оставшуюся жизнь. Марго же и не успела задуматься о браке, ведь ее парень бросил ее прямо перед скорой свадьбой сестры.
По иронии судьбы, Гриффин напивается и случайно путает свой дом с домом Марго. Наутро оба в шоке просыпаются в одной квартире. Девушка сразу понимает, что внезапное появление парня в доме дает ей отличный шанс не выглядеть на свадьбе одинокой.
Создатели уже неоднократно заявляли в интервью, что их фильм будет в первую очередь именно американским, то есть никакого советского колорита оригинала здесь ждать не стоит. Вайсберг также поделился своим видением того, на что будет похож ремейк: «Концептуально это ближе к мягкой и романтичной интерпретации «Мальчишника в Вегасе». При этом картина строго семейная, никакой пошлости там не будет».
Кто сыграет в «Иронии судьбы в Голливуде»
Роль Марго досталась актрисе Эмме Робертс, племяннице всем известной Джулии Робертс. Эмма прославилась благодаря своим ролям в милых легких комедийных мелодрамах, какой и планируется новая «Иронии судьбы». Например, многие могут помнить ее по фильмам «Это очень забавная история», «Маленькая Италия» и «Статус: все сложно».
Гриффина, американский аналог Жени Лукашина, воплотит на экране Томас Манн. Вайсберг обратил внимание на Томаса из-за его большого таланта к комедийному жанру. Он сумел зарекомендовать себя работами в фильмах «Я, Эрл и умирающая девушка», «Проект Х: Дорвались» и том же «Это очень забавная история».
Также в фильме можно будет увидеть Мэделин Петш («Невидящая»), Льюиса Тана («Дэдпул 2»), Бритт Робертсон («Мистер Черч») и многих других.