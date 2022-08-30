30 августа в мире отмечается Международный день визажиста. Можно ли представить современную женщину без макияжа? Вряд ли: он стал неотъемлемой частью нашей жизни. О том, насколько легко работать визажистом, о шагах в достижении профессиональных целей и о современных тенденциях в мире декоративной косметики мы поговорили с международным визажистом Ives-Saint Laurent в странах Балтии Ирэн Чуприяновской.
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ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Такой макияж омолодит каждую: женские секреты красоты от Ирэн Чуприяновской – международного визажиста из Таллинна
Такой макияж омолодит каждую: женские секреты красоты от Ирэн Чуприяновской – международного визажиста из Таллинна
Ирэн работает в отделе красоты Таллиннского универмага, и к ней приходят за советом и покупками многие ценительницы прекрасного. Ирэн – профессионал высшего класса, красавица и умница. Она блистает на подиуме на Таллиннских неделях моды, имеет титул «Миссис Таллинн», да и родилась она в один день с дизайнером Ив-Сен Лораном. Словом, Ирэн и красота - это сестры-близняшки.