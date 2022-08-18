Эрна, живущая в таллиннском районе Нымме, однажды утром вышла на улицу, чтобы проводить знакомую. «Знакомая сказала, "посмотри, куда пропала часть дров?". Вот так мы и обнаружили кражу», – рассказала женщина порталу Elu24. В некоторых других дворах тоже исчезли дрова, так что ситуация тревожная.
Обеспокоенная жительница Нымме: если уже летом воруют дрова, то что будет зимой?
В группе Nõmmekate в Facebook появилась публикация: «Сообщаем о ночных кражах дров на улицах Метса и Лыуна в Нымме». Автор поста Эне рассказала Elu24, что кража была совершена во дворе ее соседей, и они попросили сообщить другим, чтобы люди знали, что нужно быть осторожными со своими заборами. «Когда я рассказала об этом своему соседу, который был в деревне, он упомянул своего знакомого, который живет на улице Метса и у которого также были украдены дрова», – сказала Эне.
Высокие цены на отопление вынуждают воровать?
Репортеры связались с Эрной, живущей на улице Лыуна, несколько недель назад со двора которой также украли дрова. На фоне крайне высоких цен на отопление кража дров не вызывает у женщины особого удивления. Эрна приводит пример своих расходов на отопление, которые увеличились вдвое. «В прошлый раз за поддон брикетов заплатили 200 евро, за поддон щепок – 100 евро. Теперь поддон брикетов стоит 400 евро, а поддон щепок – 200 евро», – говорит Эрна.
«Я не могу точно подсчитать, сколько дров украли. Их количество в поленнице заметно уменьшилось, и это действительно напугало меня. Увезли не одну тачку. Несколько точно. Судя по всему, их было несколько человек», – говорит женщина. «Здесь, в Нымме, до сих пор орудуют воры. У кого-то всегда что-то воровали. Сейчас спокойнее. Дрова раньше не крали, а вот другие вещи пропадали», – говорит Эрна. «Если уже летом начали воровать дрова для отопления дома, что же будет дальше?» – с тревогой спрашивает она. Эрна поставила рейки на поленницу, чтобы достать дрова было трудно.
Полиция призывает сообщать о кражах
Несмотря на то, что люди могут думать, что украденные дрова все равно не вернут и сообщать об этом в полицию нет смысла, полиция все равно просит заявлять о краже дров.
По словам начальника процессуального отдела Ляэне-Харьюского района Райго Прантса, полиция не была проинформирована о краже дров в Нымме. «Однако призываю жителей в таких случаях обращаться в полицию, потому что самовольное изъятие или использование чужого имущества не допускается. Чем быстрее жители сообщат в полицию о различных нарушениях, тем больше шансов, что мы поймаем нарушителя», – говорит Прантс.
По словам представителя полиции, в этом году было зарегистрировано четыре случая кражи дров в разных регионах Эстонии.