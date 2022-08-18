Обеспокоенная жительница Нымме: если уже летом воруют дрова, то что будет зимой?

В группе Nõmmekate в Facebook появилась публикация: «Сообщаем о ночных кражах дров на улицах Метса и Лыуна в Нымме». Автор поста Эне рассказала Elu24, что кража была совершена во дворе ее соседей, и они попросили сообщить другим, чтобы люди знали, что нужно быть осторожными со своими заборами. «Когда я рассказала об этом своему соседу, который был в деревне, он упомянул своего знакомого, который живет на улице Метса и у которого также были украдены дрова», – сказала Эне.

Высокие цены на отопление вынуждают воровать?

Репортеры связались с Эрной, живущей на улице Лыуна, несколько недель назад со двора которой также украли дрова. На фоне крайне высоких цен на отопление кража дров не вызывает у женщины особого удивления. Эрна приводит пример своих расходов на отопление, которые увеличились вдвое. «В прошлый раз за поддон брикетов заплатили 200 евро, за поддон щепок – 100 евро. Теперь поддон брикетов стоит 400 евро, а поддон щепок – 200 евро», – говорит Эрна.