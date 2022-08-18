Ведущая Кейли Сюкияйнен удивит в этом сезоне совершенно новой серией шоу Kodud rahaks, в котором будут придумывать хитрые дизайнерские трюки и превращать старые сдаваемые в аренду объекты в дома, за которые новый жилец был бы рад заплатить справедливую цену, пишет Elu24.
Эстонская телеведущая рассказала о своем новом шоу: мы хотим научить людей перерабатывать
Поклонница дизайна интерьера и ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьера и блогер Мерлин Мийдо, также известная как Homeinestonia в Instagram, спешат на помощь владельцам квартир.
Цель состоит в том, чтобы произвести впечатление на эксперта по недвижимости, который изначально предложит небольшую сумму за квартиру, но с помощью преображения квартиры вы сможете увеличить сумму. «У нас была ситуация, когда сумма увеличилась с 300 евро до 490 евро», – говорит Кейли Elu24.
Будет дано две недели и бюджет в 1000 евро, чтобы превратить невзрачную квартиру в место, которое арендатор с первого взгляда захочет назвать домом. «Мы хотим научить людей перерабатывать и заставить их взглянуть на свою старую мебель по-новому», – сказала ведущая. Иногда в небольшом комиссионном магазине можно найти вещь, которую нельзя найти больше нигде. Кейли добавляет, что серия шоу, безусловно, будет очень познавательной для зрителя, так как в ней будет раскрыто много трюков.
Репортеры выяснили, опробовала ли ведущая дома какие-то хитрости, чтобы дать вещам новую жизнь. «Новых трюков я еще не пробовала, но по рекомендации Мерлин я покрасила двери своей квартиры в черный цвет, что было очень круто. Они привлекли много внимания, и многие из моих друзей сделали то же у себя дома», – добавила Кейли.
Веселое дизайнерское приключение добавит любому сомневающемуся владельцу дома мотивации – простые трюки могут творить чудеса в дизайне интерьера, и все, что вам нужно, это немного усилий!
Смотрите программу Kodud rahaks с 7 сентября на Kanal 2.