После COVID-19 в ресторан славянской кухни: Кая Каллас выбралась на обед, только оправившись от недолгой болезни

«Всё как обычно не совсем так, как написано. Конечно, была и ошибка с нашей стороны тоже, но человек получил свои закуски, а кухня уже готовила вторые блюда. Не было никакого ожидания часа, но так как они опаздывали на самолет и им надо было уходить, мы предложили аннулировать счет. Да, действительно, Кая Каллас была, но это никак не связано с ситуацией туристов.

У Каи Каллас был забронирован небольшой приватный зал для обеда с коллегами. Это обычная практика у нас, ничего сверхъестественного. Они посетили нас около часа дня.

Как вы знаете, когда в ресторане много гостей, нельзя очень быстро получить еду, но свои закуски гости съели, никакой связи между приходом Каи Каллас и обслуживанием других клиентов нет».