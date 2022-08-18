После COVID-19 в ресторан славянской кухни: Кая Каллас выбралась на обед, только оправившись от недолгой болезни

В социальной сети Facebook в одной из групп женщина пожаловалась на то, что из-за пришедшей на обед Каи Каллас в компании политиков якобы остановилась работа заведения. Ресторан Moon также прокомментировал ситуацию.
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Туристка возмущена: «Хотелось бы понять: это такой совковый непрофессионализм или желание выслужиться перед грозной властью? Помнится: лет десять назад обедала в Париже в бистро, куда зашел Жак Ширак. Никого не выгоняли, бистро было, как и обычно, переполнено».
Суть возмущения Александры была в том, что их семью так и не накормили горячими блюдами в ресторане, аннулировав счет спустя час ожидания.
«Хотела поделиться с вами инцидентом, произошедшим с нами сегодня в обед в Таллинне. Перед отъездом в аэропорт мы с мужем и маленьким ребёнком зашли в ресторан русской кухни Moon. Там мы уже бывали лет пять назад и нам он очень понравился. В итоге, во время ожидания закуски в ресторан зашла VIP-персона, а именно, эстонский премьер Кая Каллас, с несколькими сопровождающими и охраной. Может, с ней были ещё важные лица, мы – туристы и в эстонской политике не разбираемся. Это не столь важно, но, в итоге, спустя час ожидания блюда нам так и не принесли, а просто предложили аннулировать заказ и пойти на выход. Ресторан был неполный: один зал был занят политиками, во втором были только мы, в третьем были люди. За всю свою жизнь мне ещё никогда не предлагали аннулировать заказ вот так и никто не выпроваживал восвояси! В общем, поехали мы в аэропорт голодные, спасибо хоть за то, что разогрели пюре для ребёнка. Уехали мы с неприятным осадком. Вот такая практика в «высоком месте русской кухни» ресторане Moon», – пишет пользователь Facebook.
Мы связались с Романом Защеринским, владельцем ресторана Moon:
«Всё как обычно не совсем так, как написано. Конечно, была и ошибка с нашей стороны тоже, но человек получил свои закуски, а кухня уже готовила вторые блюда. Не было никакого ожидания часа, но так как они опаздывали на самолет и им надо было уходить, мы предложили аннулировать счет. Да, действительно, Кая Каллас была, но это никак не связано с ситуацией туристов.
У Каи Каллас был забронирован небольшой приватный зал для обеда с коллегами. Это обычная практика у нас, ничего сверхъестественного. Они посетили нас около часа дня.
Как вы знаете, когда в ресторане много гостей, нельзя очень быстро получить еду, но свои закуски гости съели, никакой связи между приходом Каи Каллас и обслуживанием других клиентов нет».
Стоит также напомнить, что госпожа премьер-министр 10 августа, примерно за неделю до посещения ресторана, сдавала тест на короновирус, который оказался положительным.
Пару дней назад Кая Каллас у себя в Instagram опубликовала пост о том, что болезнь во второй раз прошла легко и госпожа премьер снова приступает к своим трудовым обязанностям.
Советник правительства по СМИ Евгения Вяря прокомментировала сложившуюся ситуацию:
«С 1 июля обязательного требования соблюдать изоляцию в течение определенного срока больше нет, заболевшие должны руководствоваться рекомендациями лечащего врача. Кае Каллас семейный врач рекомендовал оставаться дома в течение 48 часов после исчезновения последних симптомов. Таким образом ее изоляция завершилась вечером в воскресенье, 14 августа. С понедельника 15 августа премьер-министр вышла на работу».