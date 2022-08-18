СЕНСАЦИЯ! ⟩ Андрей Разин: «Нет праха Юры Шатунова в могиле, не захоронен он на Троекуровском кладбище»

Андрей Разин сразу после смерти Юры Шатунова пошел в атаку на его окружения, обвинив их во всех смертных грехах. Он периодически говорит о том, что музыканта «Ласкового мая» просто использовали в своих корыстных целях недобросовестные люди. А сейчас огорошил публику новым признанием — по словам продюсера, праха Юры Шатунова в могиле на Троекуровском кладбище нет.

«Экстренно выхожу на связь. Я хочу вам сказать, что совершается просто какая-то афера. Я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова. И он сказал о том, что Светлана улетела в Германию с его прахом. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу. И все было обставлено как спектакль, как Кудряшов любит это делать», — заявил продюсер.

Разин говорит — чтобы афера не вскрылась, могилу залили бетоном, дабы обезопасить себя от расследования.

«При этом Кудряшов обвинили меня, что я выкопаю эту урну и украду ее. Это какой-то ужас! Но все это сделано специально, чтобы эту урны никто не видел. Нету праха Юры Шатунова, не захоронен он на Троекуровском кладбище», — повторил Андрей.

В своем обращении он посоветовал поклонникам не ходить на могилу и не устраивать туда паломничества. По его словам, Кудряшов специально устроил все это, так как хотел насолить Разину. «Он сделал это умышленно, сделал это местом паломничества, да еще и возле моего семейного надгробия. Специально! Ему предлагали другое, но он выбрал именно этот участок», — сообщил продюсер.