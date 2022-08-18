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ВСЕ В ЗОЛОТЕ! ⟩ Подружки Ирины Шейк полностью обнажились для фотосессии на пляже

Limon.ee
Подружки Ирины Шейк полностью обнажились для фотосессии на пляже
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Девушка на пляже. Иллюстративное фото
Девушка на пляже. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Стелла Максвелл предстала в неожиданном ракурсе, украшенная блестками, пишет Topnews.

Ранее TopNews показал, как Ирина Шейк и Стелла Максвелл вместе с другими моделями отдыхают на пляже, позируя в соблазнительных позах.

На днях в Сети появились снимки продолжения эротической пляжной фотосессии. Главной героиней съемки на этот раз стала не звездная супермодель Шейк, а ее подружка Стелла. На фото абсолютно обнаженная Максвелл обнимает за талию такую же голую Пейдж Рейфлер на фоне морских волн.

В центре кадра – круглые ягодицы моделей, для большей привлекательности усыпанные блестками.

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