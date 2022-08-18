НАС ТОЖЕ ЭТО ЖДЕТ? ⟩ Стирайте: британцы переходят на многоразовую туалетную бумагу

Обычные британцы почувствовали последствия экономического кризиса, который возник на фоне антироссийских санкций. Так, на 33% выросли цены на туалетную бумагу, в итоге жителям посоветовали использовать ту, которую можно постирать в машине и применить вновь.

Как пишет британское издание The Mirror, производитель заявил, что на новой бумаге можно сэкономить целое состояние. Стирать использованную бумагу надо в машине с горячей водой. Можно сначала замочить «экофрендли» товар в уксусе или растворе дважды в неделю.

Скептики заявили, что «это опасно для здоровья и негигиенично», некоторые готовы сбежать из гостей, если увидят в туалете такое изделие.