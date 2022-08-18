«Пьяный схватил за голову и вылил на нее пиво»: Джоли раскрыла тайную причину развода с Питтом

Инцидент произошел в сентябре 2016 года. По словам Джоли, разозлившийся Питт схватил ее за голову и тряс, а также несколько раз ударил, приложив к багажным отделениям в салоне лайнера. Она также рассказала ФБР, что Питт едва не ударил одного из детей, которые летели вместе с ним лишь за то, что ребенок назвал отца придурком. Актер направился в сторону сына, но на пути встала Джоли, и он оттолкнул ее. В итоге она травмировала локоть и спину, а пьяный супруг еще и вылил ей на голову пиво из банки. Из-за того, что жертва дала сдачи, и травмы были и у Питта, дело не завели. Стороны сочли, что обвинения не будут выдвинуты, потому что отец не нападал на ребенка. Насилия не было, посчитали юристы.