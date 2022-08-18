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Великолепная виолончелистка Сильвия Ильвес оголила ноги до опасной точки и не может вспомнить, в какой стране она живет

Limon.ee
Великолепная виолончелистка Сильвия Ильвес оголила ноги до опасной точки и не может вспомнить, в какой стране она живет
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Сильвия Ильвес
Сильвия Ильвес Фото: Инстаграм

Сексапильная красотка и талантливый музыкант Сильвия Ильвес снова порадовала подписчиков довольно фривальным кадром. Спорим, этот снимок вполне может украсить любой эротический календарь.

Разомлевшая от невыносимой жары, с распущенными волосами и неизменной виолончелью - прямо картина «Итальянский полдень», вернее, «полночь».

«Я чувствую, что живу в какой-то экзотической стране. Сейчас полночь, и невозможно дышать даже при открытом окне. Ни капли воздуха. Не помню, когда у нас были такие жаркие ночи в августе? Каждая капля пота падает в унисон с кажущимися каплями пота нашего дома. Класс!» - написала Сильвия в Инстаграме.

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