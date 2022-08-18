Великолепная виолончелистка Сильвия Ильвес оголила ноги до опасной точки и не может вспомнить, в какой стране она живет

«Я чувствую, что живу в какой-то экзотической стране. Сейчас полночь, и невозможно дышать даже при открытом окне. Ни капли воздуха. Не помню, когда у нас были такие жаркие ночи в августе? Каждая капля пота падает в унисон с кажущимися каплями пота нашего дома. Класс!» - написала Сильвия в Инстаграме.