Сексапильная красотка и талантливый музыкант Сильвия Ильвес снова порадовала подписчиков довольно фривальным кадром. Спорим, этот снимок вполне может украсить любой эротический календарь.
Великолепная виолончелистка Сильвия Ильвес оголила ноги до опасной точки и не может вспомнить, в какой стране она живет
Великолепная виолончелистка Сильвия Ильвес оголила ноги до опасной точки и не может вспомнить, в какой стране она живет
Разомлевшая от невыносимой жары, с распущенными волосами и неизменной виолончелью - прямо картина «Итальянский полдень», вернее, «полночь».
«Я чувствую, что живу в какой-то экзотической стране. Сейчас полночь, и невозможно дышать даже при открытом окне. Ни капли воздуха. Не помню, когда у нас были такие жаркие ночи в августе? Каждая капля пота падает в унисон с кажущимися каплями пота нашего дома. Класс!» - написала Сильвия в Инстаграме.