ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ "Родила копеечку!": певица Монеточка впервые стала мамой

Лиза Гырдымова и её муж и продюсер Виктор Исаев стали родителями в литовской клинике. Поздравляем счастливых родителей!
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Лиза активно ждала схваток и начала родов, однако срок подошел, а малыш не собирался появляться на свет, поэтому врачи дали срок до 7 утра среды.
17 августа Лиза с супругом рано утром отправились в одну из литовских клиник на стимуляцию родов. Ближе к полуночи уже держали на руках новорожденную девочку.
Желаем малышке счастья и здоровья, а молодым родителям сил и легких ночей!