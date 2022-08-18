ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ "Родила копеечку!": певица Монеточка впервые стала мамой

Лиза активно ждала схваток и начала родов, однако срок подошел, а малыш не собирался появляться на свет, поэтому врачи дали срок до 7 утра среды.

17 августа Лиза с супругом рано утром отправились в одну из литовских клиник на стимуляцию родов. Ближе к полуночи уже держали на руках новорожденную девочку.