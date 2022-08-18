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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ "Родила копеечку!": певица Монеточка впервые стала мамой

Limon.ee
"Родила копеечку!": певица Монеточка впервые стала мамой
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Певица Монеточка.
Певица Монеточка. Фото: Виктория Соломончук

Лиза Гырдымова и её муж и продюсер Виктор Исаев стали родителями в литовской клинике. Поздравляем счастливых родителей!

Лиза активно ждала схваток и начала родов, однако срок подошел, а малыш не собирался появляться на свет, поэтому врачи дали срок до 7 утра среды. 

17 августа Лиза с супругом рано утром отправились в одну из литовских клиник на стимуляцию родов. Ближе к полуночи уже держали на руках новорожденную девочку.

Желаем малышке счастья и здоровья, а молодым родителям сил и легких ночей!

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