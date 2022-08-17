Галерея ⟩ Суперзвезда Алика Милова выступила с бесплатным концертом в Таллинне

Жители Таллинна и гости столицы смогли насладиться музыкой совершенно бесплатно, ведь вход на мероприятие был свободным. С погодой тоже, безусловно, повезло, отчего в парке теплым летним вечером собралось большое количество зрителей.

Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм объявила Милову, как молодую талантливую певицу, которая обладает удивительным голосом, замечательно говорит по-эстонски и имеет украинские корни. Исполняла в этот вечер Милова не только свои песни, но и мировые хиты.