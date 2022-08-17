Победительница песенного конкурса «Эстония ищет суперзвезду», уроженка Нарвы Алика Милова сегодня вечером, 17 августа, выступила в столичном парке Туви.
Галерея ⟩ Суперзвезда Алика Милова выступила с бесплатным концертом в Таллинне
Суперзвезда Алика Милова выступила с бесплатным концертом в Таллинне
Жители Таллинна и гости столицы смогли насладиться музыкой совершенно бесплатно, ведь вход на мероприятие был свободным. С погодой тоже, безусловно, повезло, отчего в парке теплым летним вечером собралось большое количество зрителей.
Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм объявила Милову, как молодую талантливую певицу, которая обладает удивительным голосом, замечательно говорит по-эстонски и имеет украинские корни. Исполняла в этот вечер Милова не только свои песни, но и мировые хиты.
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