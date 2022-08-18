Жительница Эстонии заплатила на 900 евро больше за бизнес-класс, но сидела в экономе и ела бутерброд с помидором

Молодая эстонка с маленьким ребенком купила авиабилет в бизнес-класс с расчетом, что будет как в той самой песне: «Бизнес-класс билет – и проблем уже нет». Но каково было ее удивление, когда она обнаружила, что в самолетах авиакомпании SAS привычный бизнес-класс отсутствует. «Мы сидели в обычном экономе. Зачем вообще тогда платили больше? Меня с грудным ребенком втиснули между двумя другими пассажирами!» – негодует Катарийна. Ей рекомендовали обратиться в отдел обслуживания клиентов.