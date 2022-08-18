Гороскоп на 18 августа: Львам – сплетни, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – долги

Дева

Девам в четверг стоит быть максимально осторожными и бдительными. Избегайте сомнительных предложений и рисковых авантюр. Те, кто сегодня отправится в путешествие, могут столкнуться с самыми непредсказуемыми ситуациями, которые потребуют решительных действий.

Весы

В этот день звезды полностью на стороне Весов. Ваше давнее желание, о котором вы и думать забыли, может сбыться совершенно неожиданно. Все, что вам остается делать сегодня, это радоваться каждому светлому моменту и отгонять от себя негатив.

Скорпион

С самого утра Скорпионов будет одолевать плохое настроение и апатия. Сосредоточиться даже на привычных обязанностях будет сложно. Избегайте переутомления, оно может подкосить здоровье. Если есть возможность, возьмите отгул и проведите день в компании близких людей.

Стрелец

В этот день Стрельцам не стоит сопротивляться сложившимся обстоятельствам. Это один из тех моментов, когда нужно положиться на милость судьбы и не предпринимать резких движений. Не исключено что вам придется решать семейные проблемы, связанные с домом. Держитесь подальше от сомнительных проектов, поберегите свои деньги.

Козерог

В этот день Козерогам стоит обраться внимание на свое внутреннее состояние. Возможно, вам необходимо выговориться и поделиться с близкими своими мыслями и чувствами. Такая "терапия" поможет успокоиться и привести эмоции в порядок. Вы можете рассчитывать на поддержку дорогих вам людей.

Водолей

В четверг Водолеям следует заниматься текущими делами. Не стоит браться за новые проекты, сегодня они не принесут желаемых результатов. Во второй половине дня придется решать проблемы бытового характера. Не исключено, что они потребуют непредвиденных расходов. Возможно, вам даже придется влезть в долги. Однако эту ситуацию вы сможете быстро исправить и рассчитаться со всеми.

Рыбы