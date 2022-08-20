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ГОРЬКО! ⟩ Сегодня президент Алар Карис и первая леди отмечают годовщину свадьбы

Как молоды мы были!
Limon.ee
Сегодня президент Алар Карис и первая леди отмечают годовщину свадьбы
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Сирье и Алар Карисы в молодости
Сирье и Алар Карисы в молодости Фото: facebook.com/sirje.karis

Сегодня вся страна отмечает День восстановления независимости Эстонии, но для четы Карисов эта дата имеет особое значение – 20 августа 1977 года Алар и Сирье Карисы сыграли свадьбу. 

В этом году супруги отметят сапфировую свадьбу, ведь они уже 45 лет в счастливом браке. Кстати, такое романтичное название годовщине дали совсем не случайно – никакой другой камень не сможет так выразить всю красоту чувств, как сапфир.

Совпало, что в день свадьбы Алара и Сирье Карис отмечают День восстановления независимости нашей страны. Таким образом у гостей президентского приема сегодня будет возможность поздравить супругов с двумя праздниками.

Алар Карис и Сирье Карис на приеме по случаю Дня независимости Эстонии в «Угала» в 2020 году.
Алар Карис и Сирье Карис на приеме по случаю Дня независимости Эстонии в «Угала» в 2020 году. Фото: Konstantin Sednev

Редакция портала Limon поздравляет Алара и Сирье с 45-летием семейной жизни! Желаем, чтобы ваши глаза сияли сапфировым блеском от любви и счастья.

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