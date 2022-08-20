Сегодня вся страна отмечает День восстановления независимости Эстонии, но для четы Карисов эта дата имеет особое значение – 20 августа 1977 года Алар и Сирье Карисы сыграли свадьбу.
ГОРЬКО! ⟩ Сегодня президент Алар Карис и первая леди отмечают годовщину свадьбы
Как молоды мы были!
Сегодня президент Алар Карис и первая леди отмечают годовщину свадьбы
В этом году супруги отметят сапфировую свадьбу, ведь они уже 45 лет в счастливом браке. Кстати, такое романтичное название годовщине дали совсем не случайно – никакой другой камень не сможет так выразить всю красоту чувств, как сапфир.
Совпало, что в день свадьбы Алара и Сирье Карис отмечают День восстановления независимости нашей страны. Таким образом у гостей президентского приема сегодня будет возможность поздравить супругов с двумя праздниками.
Редакция портала Limon поздравляет Алара и Сирье с 45-летием семейной жизни! Желаем, чтобы ваши глаза сияли сапфировым блеском от любви и счастья.
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