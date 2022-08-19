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КУДА ПОЙТИ? ⟩ С днем рождения, родная и любимая Эстония: какие мероприятия пройдут в столице 20 августа

Марк Ефимов
, репортер
С днем рождения, родная и любимая Эстония: какие мероприятия пройдут в столице 20 августа
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Всеэстонский ночной Певческий праздник на таллиннском Певческом поле, снимок иллюстративный.
Всеэстонский ночной Певческий праздник на таллиннском Певческом поле, снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

20 августа Эстония отметит 31-летие со Дня восстановления независимости республики. По этому случаю в субботу в столице пройдет ряд интересных мероприятий, которые сможет посетить любой желающий. Давайте ярко отметим этот очень важный для страны день. 

«Длинный Герман» будет открыта для посещения. На башню можно будет подняться с 11:00 до 17:00. Вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Число билетов ограничено. 

Поминальная церемония начнется в 11:00 у памятного камня на склоне холма Тоомпеа.

В 12 часов на Ныммеском рынке состоится концерт, на котором выступят Иво Линна и Антти Каммисте. В 14 часов Ныммеская районная управа организует во дворе Дома Нымме (Валдеку, 13) концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии, на нем выступит ансамбль The Curly Strings.

Праздничный концерт на горке Харью. В качестве солистов выступят Биргит Саррап и Уку Сувисте вместе с Таллиннским полицейским оркестром под управлением дирижера Рийво Йыги. Председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский поприветствует собравшихся.

В Таллиннской телебашне с 12 до 18 пройдет семейный день и концерт звезды Евровидения Стефана. Во двор телебашни приглашаются все, кого интересуют детали восстановления независимости Эстонии. Будет открыт тир, музей оружия, стена для скалолазания, трос slack-line, гироскоп, большие качели для кикинга, батуты, мастер-класс по плетению маскировочных сетей и мишень для футбольных мячей. Концерт Стефана начнется в 17 часов.

На Калевском центральном стадионе в 16 часов состоится совместный концерт под названием Vaba Rahva Laul («Песня свободного народа»), мероприятие впервые пройдет в Таллинне. Выступит всеэстонский сводный хор и солисты Отт Лепланд, Алика Милова, Марко Матвере, Койт Тооме, Геттер Яани, Борис Лехтлаан, Мерит и Мяртен Мяннисте. Главный дирижер – Лаури Бреэде, сопровождение организовано коллективом Урмаса Латтиказа, ведущий праздника – Вейко Тяэр. В программе красивые песни на эстонском языке.

В Ласнамяэ в парке Паэ в 20 часов состоится представление поющих фонтанов, в ходе которого будет представлена эстонская музыка в сопровождении визуальных эффектов. Игру света можно будет наблюдать на большой территории.

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