Чт, 18.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Смешно о злободневном: в Таллинне выступит стендап-комик с горячей программой

Limon.ee
Смешно о злободневном: в Таллинне выступит стендап-комик с горячей программой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Стендап Дениса Смирнова
Стендап Дениса Смирнова Фото: Промо

Денис уехал из России насовсем, о чем и расскажет в своём концерте. Адаптация в новой реальности, изучение языков, как вообще заниматься юмором в такое время? Денис тоже не знает, но точно написал об этом шуток.

Денис Смирнов один из тех комиков, который всегда искал необычное и странное в повседневных вещах. Не стало исключением и нынешнее сложное время, хоть для этого и пришлось сменить страну. Денис выступит с новой программой, где расскажет, как он оказался в Турции, и почему сложно оставаться в стороне от происходящего.

Встречаемся в приятной атмосфере театрального ресторана Von Krahl, Rataskaevu 10, 20 августа, где пройдёт cразу 2 сеанса Stand Up концерта - в 18:30 & 21:00!

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ

Ключевые слова
Наверх