Смешно о злободневном: в Таллинне выступит стендап-комик с горячей программой

Денис Смирнов один из тех комиков, который всегда искал необычное и странное в повседневных вещах. Не стало исключением и нынешнее сложное время, хоть для этого и пришлось сменить страну. Денис выступит с новой программой, где расскажет, как он оказался в Турции, и почему сложно оставаться в стороне от происходящего.