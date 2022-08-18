Денис уехал из России насовсем, о чем и расскажет в своём концерте. Адаптация в новой реальности, изучение языков, как вообще заниматься юмором в такое время? Денис тоже не знает, но точно написал об этом шуток.
Смешно о злободневном: в Таллинне выступит стендап-комик с горячей программой
Смешно о злободневном: в Таллинне выступит стендап-комик с горячей программой
Денис Смирнов один из тех комиков, который всегда искал необычное и странное в повседневных вещах. Не стало исключением и нынешнее сложное время, хоть для этого и пришлось сменить страну. Денис выступит с новой программой, где расскажет, как он оказался в Турции, и почему сложно оставаться в стороне от происходящего.
Встречаемся в приятной атмосфере театрального ресторана Von Krahl, Rataskaevu 10, 20 августа, где пройдёт cразу 2 сеанса Stand Up концерта - в 18:30 & 21:00!
Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ