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Диетолог рассказала, чем опасно варенье из малины

Limon.ee
Диетолог рассказала, чем опасно варенье из малины
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Малина. Иллюстративный снимок.
Малина. Иллюстративный снимок. Фото: West Coast Surfer/picture alliance / moodboard

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о вреде варенья из малины. По ее мнению, включение варенья из малины в рацион может навредить зубам и желудочно-кишечному тракту. «Витамины в составе малины будут сглажены той степенью негатива, которую сахар может вызвать в период заболевания», – объяснила Королева.

Она добавила, что малиновое варенье может ухудшить состояние микробиома кишечника, поскольку количество бактерий, которые любят сладкое, увеличится.

«Кроме того, варенье – это высокоуглеводный продукт, который показан не каждому человеку. Не стоит употреблять варенье людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом второго типа, ожирением», – рассказала Королева.

Диетолог порекомендовала в сезон употреблять малину без сахара, а на зиму замораживать: так ягоды сохранят больше полезных веществ, пишет газета.ru.

«Когда мы употребляем малину в сезон, мы получаем не только высокую степень пользы, но и растительную клетчатку, которая поддерживает работу кишечника, позволяет человеку обеспечить профилактику ненужных проблем. Малина очень полезна как самостоятельный продукт», – подытожила врач.

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