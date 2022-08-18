Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о вреде варенья из малины. По ее мнению, включение варенья из малины в рацион может навредить зубам и желудочно-кишечному тракту. «Витамины в составе малины будут сглажены той степенью негатива, которую сахар может вызвать в период заболевания», – объяснила Королева.
Диетолог рассказала, чем опасно варенье из малины
Она добавила, что малиновое варенье может ухудшить состояние микробиома кишечника, поскольку количество бактерий, которые любят сладкое, увеличится.
«Кроме того, варенье – это высокоуглеводный продукт, который показан не каждому человеку. Не стоит употреблять варенье людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом второго типа, ожирением», – рассказала Королева.
Диетолог порекомендовала в сезон употреблять малину без сахара, а на зиму замораживать: так ягоды сохранят больше полезных веществ, пишет газета.ru.
«Когда мы употребляем малину в сезон, мы получаем не только высокую степень пользы, но и растительную клетчатку, которая поддерживает работу кишечника, позволяет человеку обеспечить профилактику ненужных проблем. Малина очень полезна как самостоятельный продукт», – подытожила врач.