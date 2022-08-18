Диетолог рассказала, чем опасно варенье из малины

Она добавила, что малиновое варенье может ухудшить состояние микробиома кишечника, поскольку количество бактерий, которые любят сладкое, увеличится.

«Кроме того, варенье – это высокоуглеводный продукт, который показан не каждому человеку. Не стоит употреблять варенье людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом второго типа, ожирением», – рассказала Королева.

Диетолог порекомендовала в сезон употреблять малину без сахара, а на зиму замораживать: так ягоды сохранят больше полезных веществ, пишет газета.ru.