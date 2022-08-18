ПОХОЖА? ⟩ Рената Литвинова показала, как выглядела в 1994 году

Актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова показала, как выглядела в 1994 году. Черно-белым фото звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей.
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Рената Литвинова выложила в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) свою первую журнальную обложку. Артистка пояснила, что снимок был сделан в 1994 году, когда она снималась в своем дебютном фильме «Увлечения» у режиссера Киры Муратовой. По словам Литвиновой, съемка для обложки журнала стала для нее очень волнительным событием, пишет gazeta.ru.
«Бабушка Фаина и мама Алиса как-то утром на завтраке коснулись меня взглядами без слов, но с уважением, и бабуля торжественно унесла его читать к себе в комнату – на отдельный «читательский диван» – был у нее такой», – подписала архивный снимок актриса.
На пост немедленно откликнулись подписчики звезды. В частности, Ксения Собчак написала: «Рената! Как же круто!». Остальные обратили внимание на то, насколько Литвинова образца 1994 года похожа на свою дочь Ульяну. «Ульяна, конечно, ваша копия», «Была уверена, что на снимке ваша дочь», «Вы с Ульяной здесь просто одно лицо», – написали подписчики звезды.