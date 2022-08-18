В каждой профессии, в каждом бизнесе есть свои секреты и подводные камни, скрытые от глаз клиентов, и чем более экзотичное дело, тем интереснее узнавать о деталях.
Педофил, наркоман и романтик: пять леденящих кровь историй из таллиннского ломбарда
Ломбард – место особенное, окутанное тайнами, городскими легендами, байками. Кажется, что ломбард – это место притяжения зла и сосредоточение маргинальных личностей.
Редакция портала Limon попросила владельца сети ломбардов Lombard24.ee Альберта Елисеева поделиться с читателями самыми яркими случаями, произошедшими за время его работы.
«Знаете, за все 13 лет работы каких-то ужасных случаев можно пересчитать по пальцам одной руки. В оправдание сложившихся вокруг ломбардов стереотипов хотелось бы сказать, что у нас не пахнет пивом, у входа не валяются маргиналы и обеспечена полная безопасность. Могу припомнить буквально пять очень неприятных случаев. Мы категорически не обслуживаем воров и наркоманов и очень внимательно за этим следим. Я трепетно отношусь к нашей репутации», – рассказывает Альберт.
Арест педофила
«Самая жуткая история, конечно, это разоблачение и арест педофила, – вспоминает Альберт. – Наверное, это был год 2016-й. В ломбард пришел молодой парень очень странной наружности: такой вполне может принести краденое. Этот молодой человек хотел сдать телефон. При оформлении телефона мы просим при нас его разблокировать, чтобы убедиться, что не краденый. Парень без проблем разблокировал, но меня смутило, что на заставке было фото неизвестного мужчины с ребёнком, причем явно эротического характера.
В ломбарде строго-настрого запрещено заходить в личные файлы, но я наплевал на принципы и решил посмотреть галерею. У меня была какая-то внутренняя убежденность, что ли: это нужно сделать. Открыл я галерею и просто ахнул: огромное количество детской порнографии, снято на плохую камеру в домашних условиях.
Меня откровенно трясло, но я, стараясь сохранять спокойствие, специально принял телефон, чтобы получить данные человека. Расплатился с ним, он ушел, а я тут же позвонил в полицию. Приехал наряд, изъяли телефон, взяли показания.
Через некоторое время я узнал, что полиция действительно задержала педофила».
Шипы и розы
Были и курьёзные случаи.
«В ломбард приходит молодой человек лет 25, видно, что он слегка пьяненький. Виноватым голосом просит дать ему телефон, который уже находится в залоге у ломбарда, объясняя, что ему ну очень надо быстренько посмотреть один очень важный для него контакт. Я пошел ему навстречу и отправился на склад за телефоном. Приношу устройство и кладу на стол, и в эту секунду всё происходит с молниеносной быстротой. Замечаю, что молодой человек меняется в лице, сильно нервничает, не смотрит в глаза. В его взгляде читается страх, и я понимаю, что он хочет этот телефон утащить.
Смотрю на него и качаю головой: мол, парень, нет, не делай этого. В эту же секунду начинаю говорить ему вслух «не надо», но не успеваю и глазом моргнуть, как он выхватывает телефон и выбегает из ломбарда.
Я бегу за ним, догоняю, валю на землю и, отбирая телефон, говорю: «Дружище, ну зачем ты так делаешь?! Это же грабеж! Приходи и выкупи свой телефон».
Через несколько дней парень пришел с букетом цветов и бутылкой шампанского, извинялся, говорил, что был пьяный, бес его попутал, каялся.
Мы его простили и не стали заносить в черный список. Молодой человек до сих пор наш клиент».
Хотел как лучше, а получилось как всегда
«Как-то приходит к нам наш постоянный клиент, который всегда доброжелательный, адекватный, добрый. Выкупает телефон. Я смотрю, что он в этот раз какой-то странный.
Он выходит из ломбарда и резко у входа встает как вкопанный, затем садится на асфальт рядом с дверью, начинает странно шевелиться. Я понимаю, что он явно находится под какими-то запрещенными веществами, и на момент, когда он заходил к нам, они еще не подействовали.
Молодой человек начинает кататься по асфальту, пытается встать, но падает, опять пытается подняться и снова падает, разбивается. Выглядело всё это максимально жутко, просто человек калечил сам себя. Я выбегаю из ломбарда, пытаюсь привести его в чувство, но он уже «улетел». Личные вещи, деньги, телефон раскиданы по земле.
Мне стало страшно за человека, ведь он может сейчас умереть. Я вызываю скорую, затем усаживаю его аккуратно на землю, собираю его вещи, ракладываю по карманам, застегиваю их, дожидаюсь помощи.
Приехала скорая, сделала укол, и через какое-то время парня отпустило. Он приходит в себя и заявляет: «Парень, ты зачем мне кайф испортил, мне так хорошо было, а теперь придется искать новую дозу».
Вот так бывает: с виду приличный молодой человек, а оказался накроманом. Мы его были вынуждены внести в черный список, так как с такой категорией людей мы не работаем».
Разбитое сердце
История, по которой можно снимать фильм.
«Заходит молодой человек, очень грустный, можно сказать, что убитый горем и говорит: «Здравствуйте, обручальное кольцо возьмете? Есть и чек, и сертификат на изделие, – и протягивает золотое кольцо с бриллиантами. – Я его купил, чтобы сделать предложение девушке, а она мне отказала, заберите его просто так».
Отвечаю ему, что просто так, естественно, забрать не могу, оно стоит денег, на что он мне отвечает: «Да какие деньги, я просто хочу от него избавиться, чтобы ничего не напоминало о ней, даже деньги».
В итоге он просто оставил нам кольцо, которое стоило пару тысяч евро, и ушел. Вот такая душераздирающая история, надеюсь, у парня сейчас всё хорошо».
Долг платежом красен
«Приходит человек закладывать золото. Сумма залога в общей сложности около 1000 евро.
Я уже оформил все документы, начинаю отсчитывать деньги. В этот момент заходит следующий клиент и громко выкрикивает: «Опачки! Приветствую! Ничего себе! Кого это я тут встретил? Представляешь, своего должника встретил! Пять лет его не видел».
Смотрит на нашего клиента: «Ну что, долг отдавать будешь? Смотрю, и деньги у тебя появились наконец-то».
Мужчина в замешательстве, он побледнел, видно было, что ему аж поплохело. Грустно сказал, что делать нечего, придется возвращать. И все те 1000 евро, что он только что выручил, при мне отдал кредитору и, еле волоча ноги, вышел из ломбарда.
Второй же мужчина довольно заявил мне, что вот как бывает: пришел закладывать ноутбук, а уходит и с ноутбуком, и с деньгами».