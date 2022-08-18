Педофил, наркоман и романтик: пять леденящих кровь историй из таллиннского ломбарда

Через несколько дней парень пришел с букетом цветов и бутылкой шампанского, извинялся, говорил, что был пьяный, бес его попутал, каялся.

Мы его простили и не стали заносить в черный список. Молодой человек до сих пор наш клиент».

Хотел как лучше, а получилось как всегда

«Как-то приходит к нам наш постоянный клиент, который всегда доброжелательный, адекватный, добрый. Выкупает телефон. Я смотрю, что он в этот раз какой-то странный.

Он выходит из ломбарда и резко у входа встает как вкопанный, затем садится на асфальт рядом с дверью, начинает странно шевелиться. Я понимаю, что он явно находится под какими-то запрещенными веществами, и на момент, когда он заходил к нам, они еще не подействовали.

Молодой человек начинает кататься по асфальту, пытается встать, но падает, опять пытается подняться и снова падает, разбивается. Выглядело всё это максимально жутко, просто человек калечил сам себя. Я выбегаю из ломбарда, пытаюсь привести его в чувство, но он уже «улетел». Личные вещи, деньги, телефон раскиданы по земле.

Мне стало страшно за человека, ведь он может сейчас умереть. Я вызываю скорую, затем усаживаю его аккуратно на землю, собираю его вещи, ракладываю по карманам, застегиваю их, дожидаюсь помощи.