Мартин, как и многие другие жители Эстонии, в знак протеста в среду вечером планирует отключить на час электричество.
Платить по счетам или кормить детей: жители Эстонии готовятся к протесту
В среду средняя цена на электроэнергию в Эстонии вырастет на 42 процента. Это означает, что в период с 18 до 19 часов электроэнергия будет стоить четыре евро за киловатт-час или 4 000 евро за мегаватт-час. Это абсолютный рекорд.
Поэтому в социальных сетях распространился призыв к эстонцам не потреблять электричество в среду, 17 августа, с шести до семи часов вечера.
«В знак протеста – не пользуемся электричеством с 18 до 19!» – пишет в Facebook бывший руководитель Riigi Kinnisvara AS Урмас Сомелар. «Ни лидеры государств, ни главы государственных энергетических компаний до сих пор не смогли сделать ничего разумного, чтобы остановить этот бред Nord Pool», – поясняет он.
Пост моментально разлетелся в Сети, собрав более 200 комментариев и более 3000 репостов. Подавляющее большинство согласны с автором поста и планируют сегодня вечером отключить электричество на час. «Да, это так!» – подтвердил порталу Elu24 Мартин.
Житель Эстонии говорит, что такая цена немыслима и он в принципе не готов платить. «Эта цена находится в световых годах от стоимости электроэнергии и, на мой взгляд, вызвана некомпетентной политикой», – считает он.
«Наша семья из пяти человек живет в съемной квартире, где биржевой пакет, и все, от нагрева воды до отопления, работает на электричестве. Другими словами, 80 процентов расходов на коммунальные услуги составляют счета за электроэнергию», – сетует Мартин.
Отключение электроэнергии поможет? «Наверное, не напрямую, но я надеюсь, что как можно больше людей присоединится к этой акции и это даст хоть какой-то сигнал властям! Возможно, наша семья как-то справится с приближающимся зимним периодом, но я думаю, что это уже долг каждого вступиться за жителей нашей страны, которые слабее их самих», – делится своей точкой зрения Мартин.