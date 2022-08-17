ПЕРЕЖИВЕМ ЖАРУ? ⟩ Вся ужасная правда о кондиционере: так ли страшен черт, как его малюют?

Фреон в кондиционере вреден для здоровья. Опасения на самом деле беспочвенны. Фреон вреден в больших количествах, например, в случае его утечки. Но давайте вспомним, что он находится не только в кондиционерах, но и в холодильниках. Но почему-то о вреде холодильников высказываются не так часто, как о вреде кондиционеров. А чтобы избежать утечки, не стоит устанавливать прибор самостоятельно – лучше доверить это дело специалистам.

Сушит воздух: многие считают, что в помещении, где работает кондиционер, воздух становится очень сухим, что не лучшим образом влияет на кожу и дыхательные пути, а также приводит к риниту и сухости глаз. Доля правды в этом есть, так как прибор действительно сокращает влажность воздуха, но делает это незначительно, не нанося вреда. А тем, кто живет в регионах с повышенной влажностью, эта его функция пойдет лишь на пользу.

Минимизация рисков

Безвредной техники не бывает, но если пользоваться ею правильно, можно значительно снизить риски.

Чтобы избежать простудных заболеваний, не устанавливайте слишком высокую температуру зимой, держите ее в пределах 20-23 градусов. А летом выставляйте на уровень не ниже 18 градусов. Старайтесь, чтобы разница температур в помещении и на улице не превышала 8 градусов. Если, например, на улице стоит жара в 30 градусов, не делайте температуру в доме ниже 22-х, это может спровоцировать простуду и насморк.

Не рекомендуется устанавливать кондиционер над кроватью или рабочим столом, а также держать его включенным постоянно. Не забывайте периодически (каждые 3-5 часов) отключать прибор на час.

Регулярно проветривайте помещение и дополнительно насыщайте воздух влагой. Поможет в этом увлажнитель воздуха либо влажное полотенце, оставленное вблизи прибора.