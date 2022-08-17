Британские ученые из университета Лидса провели новое крупномасштабное исследование, а его результаты опубликовали в журнале BMC Medicine. В эксперименте приняли участие 26 000 женщин из Великобритании в возрасте от 35 до 69 лет, пишет super.ru.
Ученые выяснили, в чем опасность вегетарианской диеты
Среди них были вегетарианки, пескетарианки и те, кто употребляет мясо время от времени. Ученые оценивали риск перелома шейки бедра у этих женщин по сравнению с теми, которые едят мясо регулярно. Было установлено, что у вегетарианок риск перелома бедра увеличивается на треть (33%). Причиной этого может быть тот факт, что вегетарианцы недополучают микроэлементы, которые содержатся в продуктах животного происхождения.
«Низкое потребление этих веществ может привести к снижению минеральной плотности костей и мышечной массы, а это повышает риск перелома бедра», — говорит соавтор исследования профессор Джанет Кейд.
Однако эти результаты не стоит воспринимать как рекомендацию немедленно отказаться от вегетарианства. Как и в случае любой диеты, важно понимать личные обстоятельства». Кейд подчеркнула, что это исследование — важный шаг в понимании потенциального риска, который растительная диета может представлять в долгосрочной перспективе, и того, что можно сделать для снижения этих рисков.