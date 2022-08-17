Ученые выяснили, в чем опасность вегетарианской диеты

Среди них были вегетарианки, пескетарианки и те, кто употребляет мясо время от времени. Ученые оценивали риск перелома шейки бедра у этих женщин по сравнению с теми, которые едят мясо регулярно. Было установлено, что у вегетарианок риск перелома бедра увеличивается на треть (33%). Причиной этого может быть тот факт, что вегетарианцы недополучают микроэлементы, которые содержатся в продуктах животного происхождения.

«Низкое потребление этих веществ может привести к снижению минеральной плотности костей и мышечной массы, а это повышает риск перелома бедра», — говорит соавтор исследования профессор Джанет Кейд.