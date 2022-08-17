УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ От неугодного монумента до музейного экспоната: пойдут ли таллиннцы смотреть танк на новом месте?

Слышали ли вы о нарвском танке до его переноса?

София: «Конечно слышала, даже видела!»

Виталий: «Знал, но не очень, прямо скажем».

Алексей: «Я сам с Нарвы, живу там столько лет, конечно слышал, да!»

Олег: «Да, знал!»

Александр: «Только вчера узнал».

Оксана: «Видела, но рядом не фотографировалась!»

Сейчас танк переносят в музей, пойдете ли вы его там смотреть?

Молодой человек в белой футболке: «Я там уже был, мне уже не интересно!»

София: «Не пойду, потому что я его видела там, где он должен был стоять».

Виталий: «Пойду, но я считаю, что это нормально сделано. Нормально!»

Алексей: «Там цена 5 евро, а раньше было бесплатно. Все желающие туда приезжали. Один раз я схожу, цветы принесу, если можно будет. А так, больше не пойду!»

Олег: «Да, можно было бы сходить, посмотреть!»

Александр: «Да, если со временем схожу».

Оксана: «Если будет возможность, кончено схожу».