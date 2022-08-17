16 августа танк T-34 перевезли из Нарвы в Эстонский военный музей в Виймси, в котором уже на этих выходных жители Эстонии смогут увидеть новый экспонат. Знали ли жители Таллинна о танке до его переноса и планируют ли отправиться в военный музей – смотрите в эксклюзивном уличном опросе!
УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ От неугодного монумента до музейного экспоната: пойдут ли таллиннцы смотреть танк на новом месте?
Слышали ли вы о нарвском танке до его переноса?
София: «Конечно слышала, даже видела!»
Виталий: «Знал, но не очень, прямо скажем».
Алексей: «Я сам с Нарвы, живу там столько лет, конечно слышал, да!»
Олег: «Да, знал!»
Александр: «Только вчера узнал».
Оксана: «Видела, но рядом не фотографировалась!»
Сейчас танк переносят в музей, пойдете ли вы его там смотреть?
Молодой человек в белой футболке: «Я там уже был, мне уже не интересно!»
София: «Не пойду, потому что я его видела там, где он должен был стоять».
Виталий: «Пойду, но я считаю, что это нормально сделано. Нормально!»
Алексей: «Там цена 5 евро, а раньше было бесплатно. Все желающие туда приезжали. Один раз я схожу, цветы принесу, если можно будет. А так, больше не пойду!»
Олег: «Да, можно было бы сходить, посмотреть!»
Александр: «Да, если со временем схожу».
Оксана: «Если будет возможность, кончено схожу».
Эстонский военный музей – музей генерала Лайдонера
Эстонский военный музей, расположенный на мызе Виймси на границе Таллинна, в бывшей летней резиденции генерала Йохана Лайдонера, приведшего эстонские войска к победе в ходе Освободительной войны, - лучшее место для изучения истории войн, в которых Эстонии и эстонцам приходилось участвовать на протяжении многих веков.
Войдите в кабинет генерала Лайдонера, заберитесь в зимний бункер лесных братьев, рассмотрите различные виды оружия, историческую военную форму эстонской армии и многое другое интересное.
В ангаре военной техники выставлены многочисленные артиллерийские орудия и военный транспорт. Ангар открыт с мая по сентябрь, с пятницы по воскресенье, с 11 до 18 часов или по предварительному заказу.
Цены на билеты:
- Пенсионеры, студенты, ученики: 3 €
- Взрослые: 5 €
- Семейный билет: 10 €
Музей открыт со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00. Понедельник –вторник: закрыто.