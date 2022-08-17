Стало известно, чем занимается телеведущий.
Иван Ургант нашел работу, сменив имя
Пропавший с Первого канала Иван Ургант недолго оставался без работы. Телеведущего приглашают на частные корпоративы и благотворительные мероприятия. Возвращение в «Вечерний Ургант» автор шоу не комментирует, передает TopNews.
Как выяснилось, пока Иван Ургант находится в Москве. В октябре телеведущий планирует сольный концерт. Послушать артиста можно будет 14 октября 2022 года. Интересно, что выступать Иван Ургант под псевдонимом Гриша Ургант.
А 26 августа в Москве запланирован онлайн-семинар по IT с участием Ивана Урганта. Телеведущий в своей манере записал приглашение, заявив, что решил податься в «айти», которое «стороной не обойти». Пока неизвестно, будет ли вести мероприятие Иван Ургант, и просто поучаствует, как слушатель.
«Иван Ургант подался в айти. Теперь вместо «Вечернего Урганта» народу предлагается «Вечерний путь с Ургантом». Спасибо, что не последний», – иронизируют Ургант в Telegram-каналах.